Alta Gracia: Gvozdenovich se suma a la disputa Torres-Quinteros y critica al Gobierno por ‘improvisación’

Los disturbios ocurridos en el Parque del Sierras Hotel durante las celebraciones de Año Nuevo han generado un intenso intercambio de acusaciones entre autoridades municipales y provinciales, evidenciando las fricciones políticas en Córdoba.

La celebración de Año Nuevo en Alta Gracia terminó en caos, desatando un fuego cruzado entre el intendente local, Marcos Torres, y el Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, lo que ha intensificado la polémica en torno a la gestión de la seguridad pública.

Intercambio de Acusaciones entre Autoridades

Los hechos violentos, que incluyeron peleas y disturbios, llevaron al Ministro Quinteros a defender la actuación de la Policía, acusando a la gestión municipal de permitir un evento que reunió a numerosos jóvenes sin las medidas adecuadas. Desde la provincia, se advirtió sobre la responsabilidad del municipio al habilitar el espacio en una fecha crítica.

Reacciones del Intendente y la UCR

El intendente Torres, por su parte, expresó su descontento por la falta de apoyo policial durante el evento, lo que, según su versión, contribuyó al clima de violencia. Frente a esta situación, el bloque de legisladores de la UCR, liderado por Matías Gvozdenovich, presentó un pedido de informes para esclarecer las fallas en la coordinación y respuesta ante los incidentes.

La Respuesta de la Provincia

En su visita a Alta Gracia, Quinteros defendió decididamente las acciones de la Policía, afirmando que se enviaron tres móviles y que el cuerpo intervino en el momento adecuado. Sin embargo, cuestionó la decisión del municipio de organizar el evento sin una correcta evaluación de los riesgos.

Versiones Contrapuestas

Las declaraciones del intendente provocaron malestar en el gobierno provincial. Torres subrayó que existieron comunicaciones que evidencian la falta de acompañamiento de la Policía, lo que, según su versión, exacerba la situación de descontrol que se vivió la madrugada del 1 de enero.

Implicaciones Políticas

El episodio no solo ha puesto de relieve problemas de seguridad, sino que también ha destapado tensiones políticas internas. Desde la UCR, se argumenta que esta crisis evidencia la falta de planificación del gobierno provincial en materia de seguridad y refleja luchas de poder dentro del peronismo cordobés con miras a 2027.

Compromiso y Coordinación Necesarios

En medio del tumulto político, Torres reafirmó su deseo de trabajar en coordinación con el Ministerio de Seguridad, enfatizando que la seguridad de los ciudadanos solo puede lograrse mediante un esfuerzo conjunto y eficaz entre los diferentes niveles de gobierno.