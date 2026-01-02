Tragedia en Río Negro: bebé fallece tras quedar atrapado en auto sumergido en canal

Un devastador accidente en Chimpay, Río Negro, ha conmocionado a la comunidad local. Un niño de solo un año falleció al quedar atrapado en un vehículo que se hundió en un canal de riego.

El trágico incidente ocurrió en el cruce de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, cuando el padre, un adolescente de 17 años, perdió el control de su Renault Sandero. Junto a él viajaban su pareja, también adolescente, y su hijo Neithan, quien lamentablemente se encontraba en el interior del auto durante el accidete.

El momento del accidente

Según informes de Diario Río Negro, al momento de que la policía llegó al lugar, los padres ya habían logrado salir del vehículo, pero no pudieron rescatar a su hijo. La angustia y el desespero fueron inmediatos.

Operativo de rescate

Los oficiales comenzaron rápidamente la búsqueda del pequeño. Sin embargo, sus esfuerzos iniciales no tuvieron éxito, por lo que solicitaron la ayuda de bomberos voluntarios. Estos lograron invertir el auto y romper una de las ventanas, pero el bebé seguía sin aparecer.

El hallazgo del cuerpo

Finalmente, tras unos minutos, una mujer que pasaba por el lugar divisó algo flotante en el canal. Esto llevó al equipo a descubrir la trágica verdad: el cuerpo de Neithan. A pesar de los intensos esfuerzos realizados para reanimarlo, los médicos no pudieron salvarlo.

Investigación en curso

Por ahora, las causas de la muerte no están claras, pero se cree que se debieron a las lesiones sufridas en el accidente. El caso está bajo la dirección del fiscal Daniel Zornitta, quien investiga por “homicidio culposo en accidente de tránsito”. El adolescente que conducía fue sometido a un análisis de sangre para determinar si había estado consumiendo alcohol.

Secuestro del vehículo y análisis de cámaras de seguridad

El Renault Sandero fue confiscado para realizar las pericias pertinentes. Además, la Brigada de Investigaciones está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona en busca de más información sobre lo ocurrido.