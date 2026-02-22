Altcoin de IA Sufre Caída Significativa

El mundo de las criptomonedas vive momentos intensos, y una altcoin relacionada con la inteligencia artificial está en el centro de las miradas. Te contamos su situación actual y qué esperar a continuación.

El ecosistema de la inteligencia artificial descentralizada ha atravesado una semana de alta volatilidad, con el token TAO ocupando un lugar destacado. Actualmente, el nivel de u$s144 se considera una referencia técnica crucial.

Después de intentar sobrepasar la barrera psicológica de u$s207, el token no logró mantener su impulso, acumulando cuatro jornadas consecutivas de pérdidas, lo que ha incrementado la presión bajista en el mercado.

A pesar de la caída de su cotización, el volumen de operaciones alcanzó los u$s117.50 millones, lo que refleja un aumento notable en la actividad. Este fenómeno, donde la participación se eleva mientras disminuye el precio, puede interpretarse como una señal de confianza de los vendedores, acentuando la tendencia negativa a corto plazo.

Elementos que Aumentan la Presión Bajista

Desde la perspectiva del análisis técnico, el indicador ADX se posiciona en 33.62, sugiriendo que la tendencia actual posee una fuerza destacada y que los movimientos siguen siendo intensos.

Añadiendo a la presión, una reciente reversión en torno al nivel 0.618 de Fibonacci plantea el riesgo de que el activo podría experimentar un retroceso de hasta 18% hacia zonas de alta liquidez si persiste la tendencia.

Los datos del mercado de futuros, según Coinglass, reflejan un posicionamiento negativo notable, con más de u$s2.6 millones en posiciones cortas en niveles críticos. Este predominio de contratos cortos aumenta la posibilidad de movimientos abruptos, especialmente ante liquidaciones en cascada en zonas de alta exposición apalancada.

No obstante, los números también muestran un panorama mixto: el Spot Taker CVD de CryptoQuant indica que compradores agresivos están absorbiendo parte de la oferta en el mercado al contado.

La Propuesta del Primer ETF en Combinación con Blockchain e IA

Grayscale ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la aprobación para lanzar el primer fondo cotizado en bolsa (ETF) al contado vinculado al token TAO de Bittensor. Este pedido fue presentado el 30 de diciembre de 2025, con la intención de transformar el actual Grayscale Bittensor Trust en un fondo cotizado.

Si recibe aprobación, el nuevo producto podrá listarse en NYSE Arca bajo el ticker GTAO, facilitando a los inversores un acceso directo al precio del token TAO sin intermediarios.

Bittensor (TAO): ¿El Primer Fondo Cripto en Wall Street en 2026?

La solicitud de Grayscale llega a poco tiempo de haber tenido lugar el primer halving de Bittensor, un evento que disminuyó la emisión diaria de tokens a 3.600, enfatizando la escasez frente a un aumento de la demanda institucional.

Con un suministro máximo de 21 millones de TAO, este recorte busca limitar la inflación, favoreciendo a quienes apoyan el proyecto a largo plazo. El mercado ya ha respondido, y el precio de TAO ha recuperado niveles superiores a u$s220, avivando la expectativa sobre el impacto del ETF.

Grayscale ha indicado que esta iniciativa responde al creciente interés de los inversores por diversificar su exposición más allá de Bitcoin y Ethereum, abriendo la puerta a nuevos proyectos que integran blockchain con inteligencia artificial.

En este contexto, Bittensor se posiciona como una red que promueve el desarrollo de modelos de IA mediante la «minería de conocimiento», atrayendo la atención de desarrolladores y fondos de inversión.

El ETF recibiría respaldo de Coinbase Custody Trust Company LLC y BitGo Trust Company Inc., reforzando así la seguridad de los activos en cuestión. Este producto busca ofrecer a los inversores una alternativa regulada para acceder a TAO, en contraste con la habitual volatilidad de mercados no regulados.

Ahora la SEC deberá revisar la propuesta. Si se aprueba, el instrumento de Bittensor sería el primero de su tipo en el ámbito estadounidense.