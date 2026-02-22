El Gobierno avanza entre tensiones: Karina Milei reacciona a las especulaciones sobre Victoria Villarruel

La política argentina se agita en medio de tensiones y rumores de candidaturas. Victoria Villarruel, actual vicepresidenta, mantiene su silencio sobre una posible postulación para 2027, mientras el nombre de su figura resuena en las sombras de la política.

Karina Milei, compañera de fórmula del presidente Javier Milei, ya considera a Villarruel una de sus principales adversarias. A pesar de las tensiones, Karina prefiere evitar cualquier acción que pudiese alterar la institucionalidad. Su enfoque es claro: alejarse de la crisis política, a diferencia de lo que le ocurrió a Chacho Alvarez. Villarruel, mientras tanto, recorre el país, apoyando a gobernadores y legisladores, y manteniendo vínculos clave, incluyendo con la Iglesia y las fuerzas de seguridad. Sus asesores aseguran que está preocupada por la falta de empleo y una política productiva efectiva en el actual panorama gubernamental.

Conflictos Internos en La Libertad Avanza

A pesar de los recientes logros, como la media sanción de la reforma laboral, el clima interno sigue siendo tenso. Las ambiciones políticas parecen ensombrecer cualquier intento de armonía en el partido. La fricción entre el karinismo y Santiago Caputo se intensifica, y figuras clave como Mariano Cúneo Libarona están cerca de abandonar sus cargos, lo que podría alterar el equilibrio del poder.

La Controversia de Patricia Bullrich

Además, las relaciones entre Villarruel y Patricia Bullrich están en una cuerda floja. Bullrich provocó malestar al publicar un video celebrando la media sanción de la reforma laboral, lo que no fue bien recibido por Karina Milei. Las tensiones dentro del gobierno aumentan, ya que Bullrich ha sido fundamental en la estrategia de seguridad, lo que le ha permitido mantener una imagen positiva entre el electorado.

El artículo 44 y las Consecuencias Políticas

El artículo 44 de la reforma laboral se convirtió en un punto de discordia, con acusaciones sobre su introducción de última hora que generaron una tormenta en redes y debates. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo un comentario desafortunado, que perjudicó aún más la imagen del gobierno: “Nadie debería pagar a un trabajador que se lesiona jugando al fútbol”. Ante la presión, se decidió eliminar el artículo para que la reforma pudiera avanzar.

El Significado de la Reforma Laboral

El logro de la reforma laboral, que se espera sea aprobado antes del 1 de marzo, representa un hito importante para el gobierno de Milei. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre si esta reforma refleja realmente el ideal del libertarismo, ya que un enfoque más radical en la flexibilización laboral se ve moderado por la necesidad de consenso en el Congreso.

Impacto de Cierres Empresariales

El cierre de la empresa Fate, que ha dejado a cientos de trabajadores sin empleo, añade un desafío más al gobierno, que enfrenta el incremento en la inflación y un aumento del temor por la pérdida del poder adquisitivo. La situación en Fate refleja la dura realidad de muchos argentinos, lo que complica la narrativa del éxito del modelo libertario impulsado por el presidente.

Las reacciones entre los miembros del gobierno son diversas. Algunos se muestran optimistas, creyendo que estos cierres son un efecto normal de un reordenamiento económico, mientras otros están más preocupados por cómo estos eventos afectarán la imagen del gobierno y el bienestar de la población.