Todo lo que necesitas saber sobre el estreno del capítulo 6 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO Max: horarios y final de temporada

Este domingo, los fanáticos de Game of Thrones tendrán una cita ineludible. Se estrena el emocionante capítulo 6 de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max, donde la aventura y el honor vuelven a brillar en Westeros.

Con un regreso a la esencia del universo creado por George R.R. Martin, este nuevo episodio promete sumergirnos en la historia de Dunk y Egg, 90 años antes de los eventos de la saga original. A continuación, detallamos los horarios de estreno y las expectativas para este esperado episodio.

HBO Max ha programado el estreno del sexto episodio a las 10:00 p.m. (ET) , asegurando un lanzamiento simultáneo en todo el mundo. Para los seguidores en América, el espectáculo comenzará en la noche del domingo, mientras que en Europa y el Cono Sur de Latinoamérica, los espectadores deberán ajustar sus relojes y trasnochar hasta la madrugada del lunes.

El prometedor final de temporada titulado «The Morrow» se anticipa lleno de decisiones cruciales que alterarán el destino de Poniente. Después de la trágica muerte del príncipe Baelor Targaryen, la atención se centra en las profundas experiencias emocionales de Ser Duncan el Alto, quien se enfrenta a un conflicto interno entre el honor y su culpabilidad.

La relación con Egg también se verán cerradas por un climático enfrentamiento, en un contexto donde figuras políticas como Lyonel Baratheon y Valarr Targaryen comienzan a trazar planes que podrían llevar al reino a la guerra.

En medio de la tristeza colectiva, la suerte de Dunk y Egg está atada a una decisiva reunión con el príncipe Maekar, quien ofrecerá una opción que los forzará a elegir entre la vida en la corte o la dureza del camino. Se espera que Dunk acepte finalmente a Aegon como su escudero, pero bajo condiciones que lo alejarán de los lujos del palacio.