Alto Chubut: Incendio de Pastizales Controlado por Medios Aéreos del SNMF

Este martes, un pequeño incendio fue detectado en la veranada de Carlos Cayunao, gracias a la rápida reacción de un vecino que avistó una columna de humo.

El incidente tuvo lugar en la zona de Alto Chubut, donde la alarma se activó al observarse el fuego en un área que afectaba pastizales y lenga achaparrada. En respuesta al aviso, se movilizaron de inmediato dos aviones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Intervención Aérea para Combatir el Fuego

Los pilotos a cargo confirmaron la presencia del foco ígneo en el lugar y coordinaron acciones con el jefe de línea del SPLIF. Como primera medida para mitigar el incendio, se llevaron a cabo al menos cuatro descargas de agua desde los aviones, lo que permitió reducir considerablemente la intensidad del fuego.

Trabajo en Equipo para la Extinción

Las tareas de control continuaron, con técnicas de enfriamiento desde el aire mientras las autoridades evaluaban la estrategia para extinguir el fuego por completo. Este esfuerzo conjunto pone de manifiesto la importancia de una respuesta rápida ante emergencias.

Recomendaciones a la Comunidad

Desde los organismos de emergencia, se hace un llamado a los ciudadanos a mantener la vigilancia y reportar cualquier indicio de fuego. Se recuerda que pueden comunicarse al 103, y se solicita no utilizar estos números para consultas, ya que el personal está concentrado en las labores operativas.