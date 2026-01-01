Consigue Stickers y Cupones de Descuento con tus Compras

En esta temporada de Reyes, Mercado Libre presenta una oportunidad única para sus usuarios: ganar recompensas en efectivo compartiendo reseñas y fotos de productos adquiridos. Descubre cómo aprovechar esta función y ahorrar en tus próximas compras.

Con la llegada de los Reyes Magos, Mercado Libre ha puesto en marcha un innovador sistema de recompensas que ofrece a los usuarios la posibilidad de obtener descuentos directos. Este mecanismo está diseñado para fomentar la participación de la comunidad a través de reseñas auténticas sobre los productos que han adquirido.

El procedimiento es bastante sencillo: los usuarios que compartan sus experiencias, especialmente aquellos que suban imágenes del producto, recibirán beneficios acumulables.

Estos beneficios se transforman en «Stickers», los cuales pueden ser canjeados por cupones de descuento en productos seleccionados.

Stickers de Mercado Libre

¿Cómo Obtener Stickers y Cuánto Valen?

Para comenzar a acumular Stickers, los usuarios deben calificar sus recientes compras desde la sección «Mis compras» de la aplicación. Es esencial que las opiniones contengan tanto texto como imágenes para recibir los Stickers.

Escala de Recompensas

El sistema de recompensas se distribuye de la siguiente manera:

Calificación del producto: 20 Stickers.

Subir al menos una imagen del producto: 80 Stickers.

Es crucial que una vez publicada la opinión, no se pueda editar para evitar confusiones. Asegúrate de subir tanto el texto como la imagen en un solo paso para maximizar los beneficios.

Valor de los Stickers: Descuentos a Considerar

Los Stickers acumulados tienen un valor específico para canje en la billetera virtual. La tabla de beneficios es la siguiente:

100 Stickers: $300 de descuento (compra mínima de $3.000).

200 Stickers: $600 de descuento (compra mínima de $6.000).

300 Stickers: $900 de descuento (compra mínima de $9.000).

500 Stickers: $1.500 de descuento (compra mínima de $15.000).

Stickers de Mercado Libre

Para más detalles sobre las condiciones de cada cupón, puedes consultar la sección «Políticas sobre opiniones» en la aplicación de Mercado Libre. Esta es una excelente oportunidad para quienes realizaron compras durante la temporada navideña y buscan un alivio económico para sus gastos en enero.