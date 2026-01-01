Cumbre Global de la Derecha: Javier Milei convoca a líderes para enfrentar el modelo ‘woke’

El presidente argentino, Javier Milei, busca consolidar una potente alianza global de líderes de derecha, avivando la lucha cultural contra el socialismo y la ideología "woke".

Milei tiene como objetivo reunir a figuras políticas de distintos países que comparten una visión similar, creando un bloque sólido que desafíe a los regímenes socialistas y las corrientes de izquierda en América Latina.

Una agenda ambiciosa contra el socialismo

El nuevo movimiento político está diseñado para ser un obstáculo ante los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Al mismo tiempo, busca hacer frente a líderes de izquierda como Lula da Silva en Brasil, Luis Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay, categorizándolos como «enemigos de la libertad».

Milei busca alinear su postura con Trump y otros líderes de derecha

Reacción ante un cambio de paradigma

En palabras de Milei, «la región parece haber despertado de la pesadilla del socialismo». Convencido de que las ideologías colectivistas generan pobreza, trabaja en la formación de un bloque que combata tanto el colectivismo moderado como el más extremo.

Consolidando alianzas

Desde la Casa Rosada, Milei es visto como el líder natural de esta iniciativa que incluye a figuras claves como José Antonio Kast de Chile, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, y Nayib Bukele de El Salvador. El objetivo es fortalecer la unión con representantes de Bolivia y Perú, fortaleciendo así el bloque continental.

Combatir a Nicolás Maduro como punto de unión

Mirada a EEUU

Este nuevo conglomerado de naciones tiene la mirada puesta en Estados Unidos, alineándose con la política exterior bajo la administración de Donald Trump. Abogan por una defensa incondicional de la propiedad privada y el capitalismo, evidenciado en la reciente cumbre del Mercosur donde Milei se diferenció de las propuestas conciliadoras de Brasil frente a Maduro.

Un futuro en juego

La situación actual revela un claro conflicto entre dos modelos de gobernanza. Durante una cumbre en Foz de Iguazú, Milei retó a Lula asegurando que la región se enfrenta a una elección entre el futuro y el pasado. Según el gobierno, la victoria de Kast en Chile, con un 60% de apoyo, prueba que “la izquierda retrocede”. Este marco político incluye a Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Perú dentro del «lado del progreso».

Planeando la cumbre de derecha

A pesar de planes para una reunión inicial, la cumbre principal está diseñada para 2026. En este momento, se encuentran en la fase de definir miembros y estructura del grupo, asegurando un desarrollo cohesionado antes de hacer un anuncio formal.

Discursos y posicionamientos

Milei promueve una «nueva Sudamérica», convencido de que los recientes cambios políticos son el señalamiento de un momento crucial para el bloque. Los países que buscan un cambio son claramente diferenciados de aquellos gobernados por líderes más progresistas.

La situación en Venezuela se ha convertido en un tema clave para unir al grupo. Mientras Lula afirma que cualquier intervención sería un desastre, la propuesta de Milei se inclina hacia ejercer presión máxima, en consonancia con los intereses de seguridad de Estados Unidos.