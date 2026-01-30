AMBA: Temperaturas sobre 30° y nueva ola de calor, según el SMN

Las altas temperaturas seguirán azotando la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos días. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional sugiere que la calma llegará pronto.

Continúan las Altas Temperaturas

En el cierre de la semana, Buenos Aires experimenta un clima caluroso, con temperaturas que superan los umbrales de confort. La sensación térmica se intensifica, haciendo que muchos busquen refugio en espacios con aire acondicionado.

Perspectivas para los Próximos Días

Según reportes recientes, se espera que este patrón de calor extremo se mantenga al menos hasta el inicio de la próxima semana. Las temperaturas podrían seguir en ascenso, generando preocupación entre los ciudadanos sobre cómo soportar estas jornadas agobiantes.

El Alivio está en Camino

A pesar de la intensa ola de calor que se registrará en los próximos días, el meteorólogo a cargo afirmó que a mediados de la semana que viene se anticipa un descenso en las temperaturas. Esto permitirá a los habitantes de la ciudad recuperar el aliento después de tantas jornadas calurosas.

Consejos para Enfrentar el Calor

Mientras tanto, es esencial que los ciudadanos tomen precauciones. Mantenerse hidratado, evitar alimentos pesados y buscar zonas frescas son algunas de las recomendaciones que pueden ayudar a sobrellevar el calor hasta que lleguen los días más templados.