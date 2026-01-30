El riesgo país cierra enero por debajo de 500 puntos, pese a la caída en bonos en dólares

La reciente caída del riesgo país a menos de 500 puntos es una señal positiva para los mercados argentinos. Este descenso del 13% respecto al inicio de enero genera expectativas sobre la economía del país.

El riesgo país experimentó un descenso significativo, finalizando enero de 2026 por debajo de los 500 puntos, específicamente en 496, tras tocar un mínimo de 484. Este cambio se debe en gran medida a la fluctuación de los bonos argentinos en dólares.

Movimientos en el Mercado de Bonos

La última jornada vio caídas en los bonos soberanos en dólares, destacándose el Global 2046 con una baja del 1,4%, seguido por el Global 2035 (-0,6%) y el Bonar 2029 (-0,5%). Sin embargo, enero dejó registros positivos, como los aumentos del Global 2041, que creció hasta un 5,4%.

Bajas en Wall Street

Los ADRs argentinos tuvieron un desempeño negativo en Wall Street debido a un entorno internacional poco favorable. Las mayores caídas fueron protagonizadas por IRSA (-5,5%), Ternium (-4,9%) y Loma Negra (-4%). En contraste, algunos activos como Telecom (+16,1%), Tenaris (+15,3%) y Corporación América (+12,7%) sobresalieron en enero.

Índice S&P Merval

El índice S&P Merval cerró con una caída del 0,4%, ubicándose en 3.199.554 puntos. A pesar de esta baja, mostró un avance del 1,1% en dólares, posicionándose alrededor de los 2.142 puntos. Las principales caídas del día fueron para Transportadora de Gas del Norte (-2,8%), Cresud (-1,9%) y Edenor (-1%). Por otro lado, los mayores avances fueron liderados por Transener (+2,5%), Pampa Energía (+1,9%) e YPF (+1%).

Comportamiento del Riesgo País

La notable baja del riesgo país en el primer mes de 2026 se atribuye a la estrategia del Gobierno de Javier Milei, que ha priorizado la compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales. Durante la última semana, las reservas superaron los US$ 46.000 millones por primera vez desde agosto de 2021.

Expectativas del Mercado

El mercado espera validar la sostenibilidad en la acumulación de reservas, un factor esencial dado que una desaceleración en la actividad podría disminuir la recaudación y, por extensiones, la capacidad de la nación para seguir comprando dólares. Según Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital Group, “es crucial que el mercado vea que la acumulación de reservas es viable en el tiempo”.

Bonos y Oportunidades

La reciente emisión de un bono por parte de la provincia de Córdoba en el mercado internacional, con vencimiento en 2035 y una tasa del 8,6% anual, que recaudó US$ 800 millones, resalta la conexión de Argentina con los mercados globales de deuda, un camino que otros países, como Ecuador, han comenzado a explorar.

El Cierre del Mercado Cambiario

En el ámbito cambiario, el dólar oficial se mantuvo sin cambios al cierre de enero, cotizándose a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue también cayó, cerrando a $1.470, marcando un retroceso mensual de $60 (-3,9%). El dólar mayorista se estableció en $1.447.