Julieta Nair Calvo: ‘Ser Susana Giménez sería un honor’

Julieta Nair Calvo suena fuerte para interpretar a Susana Giménez en su biopic

La serie biográfica de Susana Giménez está tomando forma y la actriz Julieta Nair Calvo podría ser una de las elegidas para dar vida a la icónica presentadora. Los detalles de este prometedor proyecto están en pleno desarrollo.

Un avance prometedor para la biopic de Susana Giménez

El esperado proyecto sobre la vida de Susana Giménez avanza decisivamente. En su programa DDM de América TV, el periodista Guido Záffora reveló que la producción ha entrado en una fase crucial, donde la propia Giménez está activamente involucrada en la selección del elenco. Ella busca darle prioridad a actrices emergentes, asegurándose de que su historia se cuente de manera auténtica.

La producción de la biopic ajusta el guion y define aspectos centrales de la narrativa en las próximas semanas.

La elección de Julieta Nair Calvo

Durante una entrevista con Teleshow, Julieta Nair Calvo afirmó no haber recibido propuestas formales hasta el momento, pero mostró su entusiasmo ante la posibilidad: “¡Sí! Yo la adoro, estamos siempre en contacto. Obvio que sería un honor”, comentó, dejando entrever su ilusión por el proyecto.

La visión de Susana sobre el casting

Susana Giménez ha manifestado que no desea ser interpretada por figuras de gran renombre, argumentando que “es muy difícil que la gente vea, en estrellas conocidas, me vean a mí”. Esta postura la lleva a tener un papel protagónico en la selección del casting, asegurándose que la esencia de su historia se mantenga intacta.

Susana Giménez elige a actrices con autenticidad para retratar su historia.

La estructura narrativa de la serie

La biopic abarcará diversas etapas de la vida de Susana, con diferentes actrices que interpretarán las distintas fases de su trayectoria. Esta estrategia busca reflejar la complejidad y el impacto que ha tenido en el entretenimiento argentino.

Entre las alternativas que más entusiasman a Giménez está Julieta Nair Calvo, quien compartió escenario con ella en el pasado y ha forjado una confianza mutua. Susana la ha descrito como alguien “que puede ponerse en mi piel”, resaltando la afinidad entre ambas.

Rumores y descartes en el proceso de casting

A pesar de que algunos nombres han sido mencionados, como La China Suárez, quien fue descartada directamente por Susana, otras actrices como Griselda Siciliani y Sofía Gala han generado especulaciones. Giménez ha elogiado a Gala, pero enfatizó que no será su elección para el personaje que la interprete.

Julieta Nair Calvo y Susana Giménez compartiendo escenario en teatro.

Expectativas sobre el estreno

Con planes para ultimar detalles del guion en las próximas semanas, el estreno de la serie está proyectado para fines de 2027. Este proyecto se perfila como uno de los más esperados del año, respaldado por la participación activa de Susana en cada paso del proceso creativo.

La biopic sobre Susana Giménez, utilizando a actrices menos conocidas, promete adentrarse en su vida desde una perspectiva fresca y emocionante, redefiniendo el género biográfico en el entretenimiento argentino.