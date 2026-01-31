Febrero traera tarifazos: aumentos significativos en gas y electricidad

Aumentos en Tarifas: Lo Que Debes Saber para Febrero en Argentina

Los usuarios de servicios públicos deben prepararse para subas importantes que entrarán en vigencia desde el 1° de febrero. Esta decisión surge de políticas del Gobierno nacional, enfocadas en disminuir los subsidios.

La Secretaría de Energía ha confirmado que las tarifas de gas y electricidad sufrirán ajustes significativos. La actualización, publicada en el Boletín Oficial, revela que el costo promedio del gas natural aumentará un 16,86% a nivel nacional, mientras que los usuarios de EDENOR y EDESUR enfrentarán un incremento del 3,59% en la electricidad.

Razones Detrás del Aumento

Los ajustes tarifarios son el resultado de diversos factores económicos. Entre ellos se incluyen la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización automática basada en un índice de precios y la implementación de un nuevo esquema de subsidios. El gobierno busca recortar los subsidios de aproximadamente 4.000 millones de dólares a 3.000 millones este año.

Impacto en los Consumidores

El efecto del aumento del gas varía según el consumo. La categoría residencial más grande, que representa el 42% de los usuarios, verá incrementos de hasta $3.000. Aproximadamente un 20% de los usuarios experimentará subas menores a $1.000. Para los grupos residenciales más pequeños, los aumentos oscilarán entre $960 y $6.400.

Por otro lado, los hogares con mayor consumo enfrentan incrementos que van de $2.900 a $11.300.

Modificación en los Impuestos a Combustibles

El Gobierno ha decidido postergar parte de los aumentos en los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono, según lo dispuesto en el Decreto 74/2026. Esta norma modifica el Decreto 617/2025, que había establecido aumentos para el 1° de febrero de 2026.

El nuevo decreto establece que los incrementos se aplicarán de forma parcial y gradual para facilitar un crecimiento económico sostenible. Los ajustes específicos incluyen un aumento de $16,773 por litro para las naftas y de $14,372 para el gasoil, y también se introducen incrementos al dióxido de carbono.

Con estos cambios, el cronograma de aplicación de aumentos se ha extendido un mes, retrasando su vigencia al 1° de marzo de 2026.