Ámbar: La Influencer Trans que Enfrentó la Discriminación en Villa Urquiza

La transexual tucumana Ámbar de Leo se ha viralizado por un violento incidente en una verdulería de Villa Urquiza, donde enfrentó insultos y agresiones que han generado una ola de apoyo y discusión en las redes sociales.

La Noche de la Controversia

El incidente ocurrió la noche del lunes en el cruce de Bauness y Blanco Encalada. Ámbar, que estaba realizando compras con su amiga Martina Isabella, se convirtió en el blanco de ataques homofóbicos lanzados desde el exterior del local. Martina grabó la escena, que rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes.

Un Cara a Cara Con el Odio

En un video compartido por Ámbar, se puede ver cómo la tensión fue escalando. «Me acerqué y le pregunté qué le sucedía. Ella negaba que me estuviera insulting y la discusión se hizo cara a cara», cuenta Ámbar, refiriéndose a los comentarios degradantes que recibió.

Una Escena Digna de Telenovela

Las escenas, que recordaron a un dramático culebrón, continuaron cuando la mujer que la agredió comenzó a gritar y hasta intentar desmayarse, provocando una reacción entre los presentes. «Te acabo de golpear, sos un hombre. Yo soy discapacitada», dijo una voz que se escuchó claramente en el video.

Aumento de Seguidores y Acción Legal

En las 48 horas posteriores a la agresión, el número de seguidores de Ámbar en Instagram se disparó, pasando de 100 mil a 225 mil. La influencer realizó una denuncia formal en la Comisaría 12B de Villa Urquiza, recibiendo un botón antipánico y una orden de restricción para protegerse de sus agresores.

El Camino de Ámbar

Desde su adolescencia en Concepción, Tucumán, Ámbar siempre se sintió como una mujer, a pesar de haber nacido varón. Tras comunicar a sus padres su decisión de identificarse como Ámbar, se encontró con una mezcla de aceptación y confusión familiar.

De la Adversidad a la Fama

Ámbar se destacó en redes sociales y se mudó a Buenos Aires para abrirse camino en el modelaje y trabajo con marcas de moda. A lo largo de su carrera, ha demostrado resiliencia y un profundo deseo de ser aceptada como es.

Reconocida y Respetada

Su amigo, el politólogo Ivo Flammer, destaca el carácter y la elegancia de Ámbar. «Es una mujer de perfil bajo y con un gran sentido del humor. Esa sofisticación la distingue en un mundo donde muchas sufren por la discriminación», afirma.

Reacciones y Reflexiones

A pesar del apoyo que ha recibido tras el ataque, Ámbar continúa enfrentando comentarios negativos y agresiones en línea. «Hay quienes siguen diciéndome que merezco la violencia», expresó, mostrando el lado oscuro de la popularidad.

Su Historia de Vida

Ámbar comparte que decidió ser ella misma a los 25 años, enfrentando el rechazo social con valentía y determinación. «Siempre me sentí libre y nunca pedí permiso para ser quien soy», afirma con firmeza.