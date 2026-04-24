Euro y Euro Blue: Cotizaciones del 24 de abril

En este viernes 24 de abril, las tasas del euro reflejan importantes diferencias entre el mercado informal y oficial. Aquí te mostramos los valores actualizados.

Valor del Euro Blue al 24 de Abril

Este viernes 24 de abril de 2026, el euro blue se encuentra en $1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. Este tipo de cambio suele superar al oficial, ya que se determina en el mercado informal, donde la volatilidad es mayor.

Euro Oficial: Cotización del 24 de Abril

En el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial está valorado en $1.565,00 para la compra y $1.665,00 para la venta este día.

Valor del Euro Blue al 24 de Abril

Euro Tarjeta: Costos Actualizados

El euro tarjeta, utilizado por los turistas, se cotiza a $2.175,13 para la compra y $1.577,79 para la venta en este viernes 24 de abril, marcando su propia dinámica en el mercado.

Cotizaciones en Diferentes Bancos al 24 de Abril

Los valores del euro varían según el banco. Aquí las cotizaciones más relevantes:

Banco Ciudad: $1.565,00 (compra), $1.665,00 (venta)

Banco Nación: $1.565,00 (compra), $1.665,00 (venta)

Banco Supervielle: $1.568 (compra), $1.677 (venta)

Banco Francés: $1.610 (compra), $1.670 (venta)

Valor del Dólar Blue al 24 de Abril

En el mercado paralelo, el dólar blue se encuentra en $1.400,00 para la compra y $1.420,00 para la venta este día.