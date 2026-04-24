Jaafar Jackson: El Sobrino de Michael que Sorprendió al Revelar su Papel en la Película

Jaafar Jackson, sobrino del legendario Michael Jackson, revela cómo su vida ha estado marcada por el talento musical y la intensa preparación para interpretar a su famoso tío en la nueva biografía cinematográfica.

Un parecido que cautiva

El impresionante parecido físico entre Jaafar y Michael ha sorprendido a muchos. Con meses de ensayos y el trabajo de un talentoso equipo de maquillaje, Jaafar ha logrado emular no solo la apariencia de su tío, sino también sus gestos y movimientos de baile emblemáticos.

Separación familiar

Aunque la relación entre ambos puede parecer cercana, Jaafar ha revelado que vivió alejado de su familia durante gran parte de su vida. A pesar de ser hijo de Jermaine Jackson, miembro de los Jackson 5, la conexión con Michael no estaba presente hasta recientemente. Para su rol en Michael, la biopic que ya ha cautivado a más de 63,000 espectadores en Argentina, Jaafar se preparó durante un año en secreto, sin que su familia lo supiera.

Raíces familiares intrigantes

Alejandra Genevive Oaziaza, madre de Jaafar, tiene una historia personal fascinante. Antes de casarse con Jermaine en 1995, tuvo dos hijos con Randy Jackson, tío de Jaafar. Así, él se convierte en primo y a la vez en medio hermano de varios de sus parientes.

Más que un descendiente musical

A pesar de la herencia musical, Jaafar no siempre soñó con ser artista. De niño, se veía más como un golfista que como un cantante. Sin embargo, a los 12 años, sintió la llamada de la música, justo un año antes de la muerte de Michael. En 2019, lanzó su primer sencillo, Got Me Singing, aunque no ha tenido un gran recorrido musical.

Preparación exhaustiva

Jaafar dedicó casi dos años a prepararse para el exigente papel de su tío. Con la dirección de Antoine Fuqua, se sometió a un riguroso entrenamiento de actuación y baile, lo que lo llevó a conceptualizar y practicar las coreografías más icónicas de Michael Jackson.

Un secreto bien guardado

Durante el proceso de casting de Michael, Jaafar mantuvo en secreto su selección durante un año. Así lo confesó en una reciente entrevista, afirmando que no quería revelar la noticia hasta sentirse listo para compartirla con su familia.

Una vida privada resguardada

Hasta hace poco, Jaafar llevaba una vida alejada de los reflectores. Su cuenta de Instagram, donde anunció su casting, ha acumulado más de 628,000 seguidores en pocos meses, mostrando un interés renovado por su carrera y sus proyectos.

Amor y vida personal

En el ámbito personal, Jaafar mantiene una relación con la cantante Maddie Simpson desde hace diez años. La pareja ha sido vista junta en diversas ocasiones, incluidas las premieres de la película.

Momentos clave durante el rodaje

La primera escena que filmó fue el icónico videoclip de Bad. Para este proyecto, se contó con la experiencia de coreógrafos que trabajaron con Michael a lo largo de su carrera. La exquisita labor del maquillador Bill Corso, ganador de un Oscar, también fue fundamental para plasmar la esencia de Michael en el filme.

Reflexiones sobre su historia familiar

Jaafar ha abordado el desafío de representar a su tío, estudiando tanto su música como sus escritos personales, buscando entender la esencia de Michael para rendirle homenaje en esta biografía cinematográfica. «Sus textos, poemas y mantras fueron un punto de partida para mí», expresó.