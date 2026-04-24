Nuevo esquema de servicio meteorológico para vuelos tras fin del paro en el SMN

Cambios en el Servicio Meteorológico Nacional: Nuevo Decreto Ante la Controversia

El Gobierno argentino ha tomado cartas en el asunto al publicar un nuevo decreto que modifica la prestación del servicio de meteorología para la navegación aérea, en un contexto de tensiones laborales dentro del Servicio Meteorológico Nacional.

Tras la decisión del gremio ATE de dar por finalizado el “apagón informativo”, una medida que amenazaba con interrumpir la operación aérea en el país, el Ejecutivo ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026. Este decreto se enmarca en un conflicto generado por el anuncio de 140 despidos dentro del SMN.

Riesgos de Interrupción del Servicio Meteorológico

El decreto, aunque no menciona directamente el “apagón informativo”, resalta los peligros que conlleva cualquier interrupción en el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET). Este servicio es crucial para la aviación y su correcto funcionamiento está en juego debido a la actual situación laboral.

Impacto en la Operativa Aérea

El texto del decreto advierte que cualquier falla en el servicio meteorológico podría resultar en “demoras, cancelaciones y desvíos operativos”, afectando así a pasajeros, cargas y empresas de transporte. Se enfatiza que la continuidad del servicio es vital para no comprometer la actividad económica.

Una Estructura de Servicio Afectada

El documento enfatiza que el sistema de meteorología aeronáutica es un “sistema técnico único”, donde la falla en un componente puede poner en riesgo el funcionamiento global. La legislación anterior obligaba al SMN a prestar dicho servicio a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), pero el nuevo decreto introduce cambios significativos.

Nueva Modalidad de Prestación

Con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio, el decreto modifica cómo se debe prestar el MET. Ahora, EANA podrá ofrecer este servicio “por sí o a través de terceros”, reduciendo la dependencia de un único proveedor. Esta modificación busca aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

Consideraciones Transitorias

Para que no haya interrupciones inmediatas en el servicio, el decreto establece un período transitorio. El SMN seguirá ofreciendo el servicio MET durante un periodo de hasta 180 días hábiles tras la entrada en vigor de la norma. Esta medida busca asegurar que no haya impacto inmediato en la operación aérea.

Financiamiento y Estructura Económica

El decreto también deroga una disposición anterior que destinaba un porcentaje de la Tasa de Protección al Vuelo al financiamiento del SMN. Según el Gobierno, es necesario eliminar este mecanismo para garantizar un financiamiento más equitativo y adecuado.

Justificación del Ejecutivo

Desde el Ejecutivo se ha argumentado que el proceso legislativo tradicional no es compatible con la urgencia de implementar estas medidas. Se destaca que cualquier interrupción del servicio meteorológico tendría consecuencias inmediatas para la seguridad y eficiencia del sistema aeronáutico, y que la complejidad técnica del mismo requiere atención rápida.

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