El Banco Central revela su estrategia para lograr la menor inflación del año en abril

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha implementado recientemente una innovadora estrategia cambiaria que promete estabilizar el mercado y moderar la inflación. ¿Qué implicaciones tiene esta "mini banda" para el escenario económico actual?

En un esfuerzo por anclar las expectativas de precios y evitar movimientos bruscos en el tipo de cambio, el BCRA ha presentado un nuevo esquema en la City conocido como la «mini banda» cambiaria.

Este sistema de flotación, que ajusta sus límites tomando en cuenta la inflación pasada, busca brindar previsibilidad al mercado y evitar que las fluctuaciones afecten el precio de los productos en las góndolas.

Funcionamiento de la «Mini Banda» del BCRA

Desde enero de 2026, el BCRA ha cambiado su enfoque de ajuste fijo del tipo de cambio, pasando a indexar dinámicamente el techo y el piso de su banda de intervención según los últimos datos de inflación del INDEC.

Límites de Intervención

Los parámetros actuales de la operación son los siguientes:

Límite Inferior (Piso): Se sitúa en aproximadamente $823. Si el dólar alcanza esta cifra, el BCRA intervendrá comprando divisas para mantener el precio.

Límite Superior (Techo): Establecido por encima de $1.693 para finales de abril. En este caso, la institución venderá reservas para evitar una escalada de precios.

Zona de Confort: Actualmente, el dólar mayorista se encuentra cerca de $1.387, dentro de la zona inferior de la banda, lo que permite al BCRA acumular más reservas.

Esta «mini banda» actúa como un ancla psicológica, alejando al tipo de cambio oficial de su límite superior y reduciendo la presión sobre los dólares financieros.

Abril: Proyecciones de Inflación en Baja

Los analistas están atentos al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que sugiere una desaceleración de la inflación mayor a lo esperado. Luego de cerrar marzo con un 3.4%, las proyecciones para abril apuntan a una cifra entre 2.5% y 2.9%.

Los motivos de esta caída incluyen una estabilidad cambiaria que elimina la incertidumbre sobre el valor del peso y una moderación en los precios de alimentos, que han aumentado en torno al 2.3%.

Esta desaceleración en la inflación podría impactar positivamente, a pesar de los ajustes en servicios y tarifas en curso.

Objetivos del Nuevo Esquema: Acumular Reservas

Más allá de la inflación, la «mini banda» tiene un enfoque claro en la acumulación de dólares. Santiago Bausili, presidente del BCRA, ha indicado que el saldo neto de compras durante 2026 podría alcanzar entre u$s10.000 y u$s17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos.

Este entorno de «pax cambiaria» y desinflación plantea un cambio en las decisiones de inversión. Los activos que ajustan por tasa real están volviendo a ser atractivos frente a la simple dolarización, marcando un nuevo rumbo en cómo emplear los pesos en esta segunda mitad del año.