Amber Heard regresa en un documental sobre mujeres abusadas y canceladas, casi cuatro años después de su juicio con Johnny Depp

En su primera aparición tras el tumultuoso juicio contra Johnny Depp, Amber Heard vuelve a captar la atención mediática por su participación en el documental Silenced, presentado en el Festival de Cine de Sundance 2026. Este largometraje se centra en la lucha de mujeres que han sido silenciadas a través de demandas por difamación.

Un Documental que Marca la Diferencia

La actriz Amber Heard sorprendió al público este fin de semana durante el estreno de *Silenced*, una propuesta cinematográfica que se fundamenta en el valor de las voces femeninas ante la opresión. Heard, quien no había participado en ningún filme desde su rol en *Aquaman y el reino perdido*, compartió su perspectiva sobre la violencia de género y el impacto del sistema judicial en la vida de quienes denuncian abusos.

Reflexiones Profundas en la Presentación

En conversaciones con la directora Selina Miles, Heard expresó su deseo de no convertir esta historia en un relato personal. «No se trata de mí. Perdí la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema», confesó, reflejando el impacto negativo que tuvo el juicio en su vida.

Un Compromiso Colectivo

En *Silenced*, Amber Heard comparte el escenario con reconocidas figuras como la abogada de derechos humanos Jennifer Robinson. Su colaboración fue vital durante el proceso judicial que enfrentó debido a una publicación de *The Sun*, donde se abordaban las acusaciones de violencia doméstica en su contra, lo que llevó a Johnny Depp a demandar al periódico por difamación.

Voces Silenciadas por el Poder

Heard enfatiza que el documental no solo narra su experiencia, sino que también da voz a mujeres que han enfrentado circunstancias similares. El filme sigue a otras activistas como Brittany Higgins, quien denunció una violación en el parlamento australiano; Catalina Ruiz-Navarro, editora de *Volcánica*, quien fue demandada tras exposiciones de mala conducta; y Sibongile Ndashe, abogada y defensora de derechos humanos.

Perspectivas Post #MeToo

La abogada Robinson destaca la creciente complejidad que enfrentan las mujeres en el contexto actual. «En el mundo posterior al #MeToo, lo que hemos visto es que, tras romper el silencio, los presuntos agresores responden con acciones legales», afirmó, resaltando la presión injusta que se impone sobre quienes buscan justicia.

Reflexiones Finales de una Lucha Continua

En un momento de su charla, Heard rememoró sus reflexiones al cierre de su juicio: «Recuerdo que surgió la idea de dirigirme a la prensa, pero no entendía que podría empeorar mi situación como mujer». A pesar de las dificultades, la actriz se siente inspirada al ver a otras mujeres alzar su voz contra el desequilibrio de poder. «Ver el rostro de mi hija crecer y aprender a caminar en un mundo que puede ser mejor me otorga fortaleza», concluyó.