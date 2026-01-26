¡Sin idea qué ver hoy? Descubre las series más populares en Netflix España

Descubre las producciones más populares en Netflix que están capturando la atención de los espectadores en España. Desde dramas intensos hasta emocionantes thrillers, hay algo para todos los gustos.

1. Él y Ella (HIS & HERS)

Un inspector de policía y una periodista se ven envueltos en un juego mortal de competencia mientras intentan resolver un asesinato, cada uno viéndose a sí mismo como el principal sospechoso.

2. Bailando sobre Hielo (Finding Her Edge)

Una exbailarina sobre hielo retoma su pasión al competir con un nuevo compañero, mientras los recuerdos de su primer amor resurgen y complican su camino.

3. Machos Alfa

Enfrentándose a la crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones deben adaptarse a una nueva realidad de igualdad que desafía su noción de autoridad y poder en sus vidas.

4. Agatha Christie: Las Siete Esferas (Agatha Christie’s Seven Dials)

Esta adaptación de la célebre novela de Agatha Christie sigue a una joven aristócrata mientras investiga el misterioso asesinato de su prometido en una lujosa fiesta.

5. La Reina del Flow

En el vibrante mundo del reggaetón, Yeimy Montoya busca recuperar su vida tras una tragedia, ansiosa por vengarse de quienes traicionaron su confianza y su talento.

6. Nonato

Después de perder a su hijo, María se sumerge en la tristeza mientras busca consuelo en las prédicas de un enigmático predicador sobre la llegada del Anticristo.

7. Stranger Things

En un pueblo donde lo extraño es la norma, la desaparición de un niño destapa un misterio que involucra experimentos científicos y fenómenos sobrenaturales.

8. En Fuga (Run Away)

Un padre desesperado por encontrar a su hija se adentra en un oscuro caso de asesinato y descubre secretos familiares que amenazan con destruirlo todo.

9. To Love, To Lose

Un cobrador de deudas y una escritora se encuentran en un choque de intereses que los lleva a explorar lo que realmente significa amar y redimirse.

10. ¿Cómo se Traduce Este Amor? (이 사랑 통역 되나요?)

Dos almas conectan a través de un programa de viaje y grabaciones internacionales, mientras las barreras lingüísticas ponen a prueba la profundidad de sus sentimientos.

Un Imperio Streaming

Desde su adaptación a la era digital, Netflix ha cambiado por completo el panorama del entretenimiento, ofreciendo contenido original que ha resonado a nivel global. Su enfoque en historias diversas en múltiples idiomas enriquece su catálogo, convirtiéndola en la plataforma preferida de millones.