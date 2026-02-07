AmCham Aplaude el Acuerdo de Libre Comercio entre EE. UU. y Argentina

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) ha manifestado su apoyo al reciente acuerdo de libre comercio entre ambos países, destacando su potencial para mejorar el panorama económico argentino.

Manuel Adorni: «El acuerdo con EEUU consolida nuestro liderazgo regional»

AmCham aplaudió la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco, indicando que este pacto podría ser clave para avanzar hacia un modelo económico más eficiente y desarrollado en Argentina.

El acuerdo establece condiciones que alinean la normativa argentina con estándares internacionales, abarcando áreas como comercio, inversiones, propiedad intelectual y comercio digital. Este enfoque genera un contexto de previsibilidad y seguridad jurídica, esenciales para atraer inversiones sostenibles y fomentar el crecimiento productivo.

Oportunidades para el Comercio Bilateral

Desde AmCham se destaca que el acuerdo abrirá puertas al aumento del comercio bilateral. Para Argentina, se espera que la eliminación de aranceles por parte de Estados Unidos en 1.675 productos pueda resultar en exportaciones adicionales por aproximadamente 1.013 millones de dólares. Además, se prevé una expansión significativa del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que podría generar hasta 800 millones de dólares más en exportaciones.

Por su parte, Estados Unidos se beneficiará de la eliminación de aranceles en 221 posiciones arancelarias y la reducción al 2% en otras 20. Esto facilitará la entrada de productos agrícolas y mejorará la equidad en aspectos relacionados con los minerales críticos y la propiedad intelectual.

El acuerdo promoverá la modernización del clima de negocios en Argentina mediante la eliminación de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos y la simplificación de procedimientos internos, resultando en una reducción de costos operativos y una mejora en la competitividad para empresas y emprendedores.

Asimismo, se pondrá un énfasis especial en sectores estratégicos como energía, infraestructura y minería, promoviendo el empleo de calidad y la transferencia de tecnología. La inclusión de compromisos laborales y ambientales refuerza la intención de un desarrollo sostenible e inclusivo.

Un Paso Adelante en la Inserción Internacional

La Cámara enfatizó que este acuerdo representa un avance significativo en la inserción de Argentina en el escenario internacional, consolidando una alineación política y comercial con Estados Unidos bajo principios occidentales.

AmCham concluyó mencionando que esta iniciativa es una oportunidad estratégica para construir un futuro más integrado, competitivo y federal en Argentina, sosteniendo que «las reglas claras, previsibles y alineadas con estándares internacionales son clave para generar confianza, atraer inversiones y potenciar la innovación».