Preparativos para el inminente traslado de Bastián a una clínica en el Gran Buenos Aires

Bastián Despierta: Avances en Su Salud y Llamado a la Acción

El pequeño Bastián, tras tres semanas en coma, ha despertado y ya interactuó con su familia, brindando una luz de esperanza. Sin embargo, su familia solicita un traslado urgente para continuar su tratamiento en un centro especializado.

El martes, Bastián mostró señales de alerta al despertar después de un grave accidente en Pinamar, donde sufrió severas lesiones. Su madre, Macarena Collantes, compartió la emotiva noticia en redes sociales: «Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado» mientras se encontraba en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata.

Necesidad de Rehabilitación Urgente

A pesar de su mejoría, la familia de Bastián está preocupada por su recuperación. Solicitan un traslado inmediato a un centro de rehabilitación neurológica. «Es crucial que reciba atención especializada para recuperar la movilidad en sus manos y poder caminar», enfatizó Bettiana Juárez, su abuela.

Pedido a IOMA

Bettiana ha hecho un llamado urgente al presidente de IOMA, Homero Giles, solicitando su intervención para acelerar el traslado del niño. «Cada momento es fundamental para su evolución. Apelamos a su humanidad y compromiso», expresó en una carta abierta.

Ruta de Derivación

El Ministerio de Salud de Buenos Aires ha informado que IOMA está realizando gestiones para la derivación de Bastián a una clínica que cumpla con los requisitos necesarios para su tratamiento. La autorización implica un proceso que abarca tanto aspectos burocráticos como médicos, asegurándose de que el nuevo centro esté equipado para atender las necesidades del niño.

Planificación e Implementación del Traslado

Las autoridades están preparando un traslado mediante un vuelo sanitario, que se llevará a cabo cuando las condiciones de salud de Bastián y el clima sean propicias. Esto marcará el inicio de una nueva etapa en su proceso de recuperación, que es crucial para su rehabilitación motora.

Repercusiones del Accidente

El impacto del accidente también ha generado consecuencias legales. Un fiscal en Pinamar investiga a los involucrados por lesiones culposas, incluyendo al padre de Bastián y los conductores de los vehículos que chocaron en los médanos. Además, un fallo judicial prohíbe momentáneamente actividades con vehículos 4×4 y cuatriciclos en la zona donde ocurrió el accidente, buscando prevenir futuros incidentes.