AMD lanza el chip MI440X para potenciar centros corporativos

En el CES 2026, AMD presentó el MI440X, un procesador innovador diseñado para empresas que buscan integrar inteligencia artificial en sus infraestructuras locales, todo con un enfoque en la sencillez y la eficiencia.

Un Paso Adelante en la Inteligencia Artificial

Durante el CES 2026, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) realizó un anuncio significativo al lanzar su nuevo procesador, el MI440X. Este chip está diseñado especialmente para centros de datos compactos que requieren soluciones efectivas sin complicaciones innecesarias.

Facilidad de Integración y Eficiencia

El MI440X se integra sin esfuerzo en las infraestructuras existentes, ofreciendo a las empresas la capacidad de expandir sus operaciones sin realizar grandes modificaciones. Esto permite a las organizaciones sacar el máximo provecho de su inversión en tecnología.

Visión de Futuro de AMD

Lisa Su, CEO de AMD, destacó que este chip representa un avance crucial en la inteligencia artificial, un sector que está en plena expansión. Durante su presentación, compartió el escenario con otros líderes tecnológicos, incluyendo a su competidor Nvidia, subrayando que la demanda de capacidades computacionales continuará creciendo.

«No tenemos ni de lejos suficiente computación para lo que podríamos hacer,» afirmó Su. «La tasa y el ritmo de innovación en IA han sido sorprendentes en los últimos años. Apenas estamos comenzando.»

El Desafío a la Competencia en IA

Con una posición cada vez más fuerte en el mercado, AMD busca convertirse en el principal rival de Nvidia en el ámbito de los procesadores de inteligencia artificial. En solo dos años, la empresa ha creado un negocio multimillonario que sigue atrayendo tanto a inversores como a empresas interesadas.

Nuevas Soluciones para 2027

La compañía también reveló planes para el sistema Helios, que utilizará el MI455X y el nuevo diseño de CPU Venice, disponible a finales de este año. Este lanzamiento será parte de su estrategia para ofrecer soluciones de alto rendimiento específicas para inteligencia artificial.

Además, Su anticipó la llegada de la serie MI500 en 2027, prometiendo un rendimiento hasta 1.000 veces superior a la línea MI300, lanzada en 2023.