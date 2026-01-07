Jorge Macri Intensifica su Enfrentamiento con Grabois

La reciente operación de desalojo en Parque Avellaneda marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento político entre el oficialismo y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, liderado por Juan Grabois. Un acto que busca reivindicar el orden en el espacio público, clave para el electorado porteño.

Operativo de «Recuperación» en Parque Avellaneda

La Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un operativo de desalojo a primera hora del miércoles en un terreno bajo la autopista Perito Moreno, utilizado como depósito por la cooperativa «El Amanecer de los Cartoneros». Este desalojo, realizado por agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y la Policía de la Ciudad, no solo implicó la retirada de materiales, sino que se presentó como un símbolo de capacidad de gestión y control en un tema crítico para los votantes porteños.

La Mensaje de Jorge Macri

Jorge Macri, en su discurso, enfatizó la necesidad de discernir entre propiedad privada y bienes públicos. «Respetamos la propiedad privada tanto como los bienes públicos. En esta ciudad, la ley se cumple.» Su declaración busca posicionar al oficialismo como firme ante las ocupaciones, enviando un mensaje claro a quienes usurpan: «Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar». Este lenguaje directo refuerza la voluntad de control sobre el conflicto social, un tema que define la política urbana actual.

Un Plan Integral de «Ordenamiento»

La gestión de Macri no se limita a este único desalojo. En un período de dos años, se reporta la recuperación de más de 550 propiedades ocupadas y la disolución de mercados ilegales que generaban pérdidas significativas. Esta iniciativa está diseñada para consolidar una narrativa de «orden no negociable», que abarca tanto ocupaciones ilegales como comercio informal.

La Figura de Grabois como Antagonista

Juan Grabois, por su parte, se convierte en un símbolo de la oposición al modelo del PRO. Su figura permite dramatizar la lucha por la legalidad y el uso del espacio público, en un contexto donde el oficialismo intenta dividir las necesidades de trabajo de los recicladores de la influencia de las organizaciones que gestionan esos trabajos.

Consecuencias del Desalojo

El terreno desalojado será reasignado a la Dirección General de Administración de Bienes del gobierno, cerrando así una narrativa oficial que gira en torno a la recuperación, orden y reasignación de espacios. Este enfoque busca reafirmar el control y la autoridad de la administración de Macri sobre una ciudad donde el debate sobre orden y legalidad está más presente que nunca.

Un Nuevo Paradigma de Control

Con un enfoque que va más allá de la mera estética urbana, la gestión de Jorge Macri utiliza el «orden» como un distintivo en un país donde la autoridad y el control del espacio público son temas críticos. Grabois, en este contexto, se vuelve el adversario ideal para hacer visible esta propuesta.