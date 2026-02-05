Amigas de José Jerí: Contrataciones que desencadenaron una crisis política

La reciente gestión del presidente José Jerí se ve empañada por acusaciones de irregularidades en las contrataciones de personal, desatando una ola de críticas y cuestionamientos sobre su liderazgo.

A solo unos días de asumir la presidencia, José Jerí se vio envuelto en controversias por su actividad en redes sociales y su particular interés en fotografías de mujeres, lo que ha despertado atención y suspicacias. En esta atmósfera tensa, la reciente revelación de sus encuentros con cinco mujeres, quienes obtuvieron contratos con altos salarios después de reunirse con él en el Despacho Presidencial, ha provocado un nuevo escándalo.

Las Mujeres del Escándalo: ¿Nepotismo en Puestos Públicos?

Las mujeres involucradas en este escándalo son Fiorella Melgarejo, Alicia Camargo, Cristina Beraún, Violeta Beas Otero y Guadalupe Vela Ramírez. Tras la revelación, la Contraloría General de la República ha iniciado una investigación junto con el Ministerio Público por posibles irregularidades en estas contrataciones.

Movimientos Políticos: Moción de Vacancia y Censura

Mientras tanto, una moción para convocar a un pleno extraordinario ha recibido dos firmas adicionales; solo faltan 20 parlamentarios para debatir las mociones de vacancia y censura contra el presidente. Esto demuestra la creciente presión sobre Jerí en medio de un ambiente político tenso.

Reacciones desde el Palacio de Gobierno

Palacio de Gobierno emitió inicialmente un comunicado rechazando las acusaciones, amenazando incluso con acciones legales hacia algunos medios. Este mensaje fue rápidamente eliminado y reemplazado por uno que omitía dicha amenaza, generando aún más interrogantes sobre la transparencia en la gestión de Jerí.

Un Silencio Revelador

Después de la difusión del escándalo, Jerí, que normalmente respondía activamente en redes sociales y participaba en eventos, ha optado por guardar silencio, lo que ha aumentado la atención pública hacia su gestión.

Un Problema Recurrido: Contrataciones Irregulares en la Política Peruana

Este no es un evento aislado en la política peruana. En los últimos cinco años, casos de contrataciones irregulares han desencadenado crisis institucionales; un ejemplo notable es el caso de Andrea Vidal, relacionada con una supuesta red de prostitución en el Congreso, que emergió a fines de 2024 tras su trágico fallecimiento.

La Investigación y sus Repercusiones

A pesar de que la Comisión de Fiscalización del Congreso no pudo confirmar la existencia de una red de prostitución, sí se identificaron prácticas desleales, donde nuevos partidos en la mesa directiva colocaban a personas no idóneas en puestos claves, lo que perpetuaba una cultura de favoritismo.

Conclusión: Un Contexto Agitado para la Política Peruana

Las recientes controversias exponen un fenómeno mayor en el sistema político de Perú, generando dudas sobre la ética y transparencia en la gestión pública. Con el marco de contrataciones por nepotismo y favoritismo que abren una vez más el debate sobre la necesidad de una reforma política en el país, el futuro de la administración de José Jerí pende de un hilo.