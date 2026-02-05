Alerta: El Precio Mínimo que Preocupa a los Analistas

La criptomoneda líder ha caído drásticamente, dejando a muchos inversores preguntándose si hay esperanza de una recuperación inminente.

Bitcoin ha bajado de los u$s70.000, alcanzando mínimos que no se veían desde finales de 2024, justo antes de la llegada de Donald Trump al poder. Esta caída no ha sido un evento aislado, sino parte de un fenómeno más amplio de ventas en metales preciosos y acciones tecnológicas, en un clima macroeconómico que penaliza los activos de riesgo.

Durante la sesión asiática del jueves, BTC se posicionó en el entorno de los u$s69.000 antes de descender aún más, acercándose a los u$s67.500. Este movimiento anuló por completo el optimismo generado tras la victoria electoral de Trump, dejando el precio muy por debajo de los máximos históricos alcanzados recientemente.

En el ámbito de los traders y analistas, ha surgido la teoría de que grandes actores del mercado podrían estar ejecutando ventas coordinadas. El criptoempresario Alistair Milne mencionó que esta situación podría calculada como una «campaña de venta».

Impacto del contagio en metales preciosos y el mercado accionario

Bitcoin no es la única afectada. La criptomoneda ha estado en caída junto a una significativa volatilidad en los metales preciosos. El oro, por ejemplo, ha retrocedido más del 8% desde sus picos recientes, mientras que la plata ha experimentado caídas superiores al 12%, provocando pérdidas millonarias en capitalización.

En Wall Street, los índices también han mostrado pérdidas, con el Nasdaq y el S&P 500 sufriendo caídas considerables, al igual que en el sector tecnológico, en un ambiente de creciente aversión al riesgo y una búsqueda de liquidez.

La correlación entre Bitcoin y los activos tradicionales se ha hecho evidente: en tiempos de nerviosismo en el mercado, BTC tiende a seguir la tendencia. Recientemente, esta correlación ha fluctuado, revelando la conexión entre ambos mundos financieros.

Perspectivas sobre soportes clave y señales técnicas

El análisis técnico sugiere que la zona actual es crucial. La pérdida de los umbrales de u$s74.000 y u$s69.000 ha colocado a Bitcoin en un escenario delicado, con los traders buscando nuevos niveles de soporte.

El analista Iván Bolé advierte que «Bitcoin se encuentra en la fase final de un ciclo bajista«. Según su análisis, este movimiento no es meramente un ajuste, sino parte de una tendencia más amplia. Desde el reciente pico de u$s126.300, la presión a la baja ha sido intensa.

¿Cuáles son los niveles críticos que se monitorean ahora?

Con el precio alrededor de los u$s67.000, los ojos están puestos en niveles aún más bajos. Bolé señala que se han perdido pisos previamente significativos, primero u$s74.000 y luego u$s69.000.

A pesar del panorama sombrío, el analista sugiere que hay signos de una posible exageración en la caída a corto plazo. La siguiente franja de soporte se sitúa en los u$s59.000, donde definirá una línea crítica. Si este nivel no se sostiene, proyecciones que el mercado consideraba lejanas, como u$s30.000 o u$s20.000, podrían volver a la conversación.

Pese al tono cauteloso, Bolé no descarta que esta fase pueda estar cerca de su fin: «Los bajistas todavía tienen capacidad para seguir vendiendo«. En términos técnicos, subraya que la defensa de la zona entre u$s61.200 y u$s60.500 será esencial para evitar un deterioro más severo.

En un clima de alta tensión, el mercado enfrenta semanas críticas. La conversación ha cambiado de buscar nuevos máximos a preguntar hasta dónde podría extenderse esta corrección antes de establecer un soporte sólido. La incertidumbre y la volatilidad se apoderan nuevamente del escenario.