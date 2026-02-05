El Gobierno lanza en redes su Oficina de Respuesta Oficial ante críticas a los medios

La Presidencia de Argentina lanza una innovadora iniciativa para combatir la desinformación. Con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, se busca ofrecer una voz confiable que desmienta noticias engañosas y operaciones mediáticas.

Este jueves, la Vocería Presidencial hizo pública en las redes el lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Su objetivo fundamental es «enfrentar la desinformación proporcionando información precisa», funcionará como «una voz oficial para desmentir operaciones».

Un Enfoque Inspirado en EE. UU.

Siguiendo el modelo de la RapidResponse47 de la Casa Blanca, la nueva cuenta de Twitter, @RespOficial_Arg, solo sigue a dos usuarios: Javier Milei y la Oficina del Presidente. La idea es hacer todo lo opuesto a lo que, según afirmaron, hacen los sectores de izquierda en el gobierno: censurar a sus opositores tanto en medios tradicionales como en redes sociales.

Milei y Caputo en la Presentación

El presidente Javier Milei junto a su asesor, Santiago Caputo, promovieron esta novedad desde sus redes sociales. Milei enfatizó que la oficina se dedicará a «desenmascarar mentiras y operaciones» que circulan en los medios.

Comentarios de Santiago Caputo

Caputo también opinó que «gran parte de quienes se dicen periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad». Así, la nueva oficina pretende ofrecer una respuesta oficial que exponga sus mentiras. «Se festeja», añadió.

Organización y Liderazgo

La Oficina será supervisada por Juan Pablo Carreira, director general de Comunicación Digital de la Presidencia, conocido en redes como JuanDoe. Este equipo, mano derecha de Javier Milei, fue creado con el fin de desmentir activamente las noticias falsas y evidenciar las operaciones mediáticas.

Una Voz Oficial para la Verdad

La nueva cuenta señala que «estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura». Además, aclaran que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para esta administración.

Compromiso con la Transparencia

La Oficina fue establecida para desmentir la mentira y señalar información falsa, especialmente enfocándose en las operaciones de medios y la política tradicional. En sus redes, mencionan que «solo ‘informar’ no es suficiente si la desinformación no recibe respuesta».

Defensa de la Democracia

La Oficina de Respuesta Oficial destaca que «la democracia no se fortalece tolerando la mentira, sino exponiéndola». Su misión es que la desinformación no quede sin respuesta y que la verdad vuelva a ser la base de la información.