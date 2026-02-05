Todo sobre la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

¡La Espera Terminó! “El Diablo Viste a la Moda” Regresa con una Emocionante Secuela

Como un regalo a todos los fanáticos que esperaban esta noticia, se confirma la esperada secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, un clásico que ha inspirado a toda una generación durante dos décadas.

El nuevo capítulo de esta historia llegará a las pantallas grandes el 30 de abril de 2026. El tráiler oficial ya se ha lanzado y promete captar la atención de viejos y nuevos seguidores por igual, con el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway en sus icónicos papeles.

Un Regreso que Cautivará a los Fans

La secuela estará dirigida nuevamente por David Frankel, y el guion será escrito por Aline Brosh McKenna, el equipo que hizo posible la exitosa entrega de 2006. La producción recaerá en Wendy Finerman, asegurando que se respete la esencia original de la historia mientras se adapta a las nuevas dinámicas del mundo de la moda y los medios.

Elenco Estelar que Vuelve a Brillar

Entre las atractivas novedades, se encuentra el regreso del brillante elenco original. Meryl Streep retoma su rol como la temida editora Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway vuelve como Andrea «Andy» Sachs. Además, Emily Blunt regresa para interpretar a Emily Charlton, y Stanley Tucci vuelve como Nigel, el recordado director de arte de Runway.

La Trama: Nuevos Desafíos en el Mundo de la Moda

A pesar de que Anne Hathaway se mostró renuente a la idea de una secuela en el pasado, ha decidido volver a este universo que catapultó su carrera. En esta nueva historia, Andy es ahora una profesional consolidada, enfrentándose a un volumen de responsabilidades muy diferente al de su etapa como asistente.

Un Nuevo Escenario para Miranda Priestly

La secuela se adentrará en los desafíos contemporáneos que enfrenta Miranda Priestly. Con el declive de la prensa gráfica y el auge de lo digital, el poder de Runway, la publicación que Miranda dirige, se encuentra bajo amenaza. La narrativa explorará cómo el liderazgo de Miranda se pone a prueba en este panorama cambiante.

Personajes Clave y Nuevas Incorporaciones

Emily Charlton emerge como una figura fundamental en esta nueva trama, ahora como una ejecutiva de lujo con una compleja relación con Miranda. El reencuentro entre Andy y su antigua jefa ofrecerá momentos cargados de tensión e ironía, conforme ambas intentan lidiar con viejas cuentas pendientes. El elenco también se expandirá con nuevos nombres, incluyendo a Kenneth Branagh como el esposo de Miranda, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, y B.J. Novak. En un emocionante giro, se confirmará un cameo inesperado de Lady Gaga, generando aún más expectativa entre los seguidores.

Un Clásico que Evoluciona