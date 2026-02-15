Amor a primera vista: periodista argentina y capitán del Real Madrid esperan su tercer hijo

La relación entre el futbolista del Real Madrid, Federico Valverde, y la periodista argentina Mina Bonino sumó un nuevo capítulo de alegría tras anunciar que están esperando su tercer hijo. Un emocionante festejo en el campo de juego fue el broche de oro para este mágico momento.

Una Historia de Amor y Éxitos

El mediocampista uruguayo sorprendió a todos durante un partido ante la Real Sociedad con una celebración inolvidable. Luego de marcar un gol espectacular, miró a cámara y, dedicándose a su pareja, llevó el pulgar a la boca en un emotivo gesto que reveló la llegada de su nuevo bebé.

Confirmación en Redes Sociales

Valverde no tardó en confirmar la noticia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores. “El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid”, escribió, recibiendo inmediatamente mensajes de celebración de compañeros y amigos, incluido Vini Jr.

El emocionante festejo de Fede (@fedevalverde)

Mina Bonino: Humor y Felicidad

La futura mamá también se unió a la celebración en redes, compartiendo el video del momento con un toque de humor: “Ooooh, noooo. Acá vamos de nuevo”. La pareja se prepara para recibir a su tercer hijo, sumándose a Benicio, de 6 años, y Bautista, de 3.

Un Amor que Crece

Desde su encuentro inicial por redes sociales hasta su hermoso viaje a España para conocerse en persona, la historia de Valverde y Bonino ha sido tan emocionante como exitosa. Con una diferencia de edad de cinco años, ambos han demostrado que el amor supera cualquier barrera.

Mina y Fede, la pareja sólida y amorosa (@fedevalverde)

Momentos Clave de su Relación

Luego de compartir un primer encuentro en 2018 durante la final de la Copa Libertadores, la pareja fue cimentando su amor hasta oficializar su relación en 2019. En el mismo año nació su primer hijo, Benicio, seguido por Bautista en 2023. Valverde y Bonino contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima donde el amor se respiraba en cada rincón.

La Expansión de la Familia Valverde

Con la llegada de su tercer hijo, se espera que la felicidad de la pareja continúe en aumento. Mina Bonino comparte su apoyo cada vez que el Real Madrid juega, dejando claro que su amor y su familia son su mayor motivación. Esta familia sigue creciendo y los pequeños pronto se convertirán en grandes hinchas del equipo merengue.