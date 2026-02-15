Herman Halushchenko, exministro de Energía de Ucrania, fue arrestado al intentar cruzar la frontera, en medio de un escándalo de corrupción que ha dejado huella en el país.

La Detención del Exministro

Herman Halushchenko, quien se desempeñó como ministro de energía y justicia, fue capturado el pasado domingo por la Oficina Nacional de Lucha contra la Corrupción (NABU) durante su intento de salir de Ucrania. Esta acción forma parte de la investigación conocida como el caso «Midas».

Denuncias de Corrupción

Aunque el comunicado de NABU no mencionó explícitamente a Halushchenko, los medios ucranianos lo identifican rápidamente como el implicado, dado que fue uno de los altos funcionarios que renunció tras un escándalo de corrupción de gran escala en el sector energético. La indignación pública lo obligó a dimitir en noviembre del año pasado.

Detalles de la Investigación

El diputado Oleksiy Honcharenko anunció que Halushchenko ya ha recibido un aviso de sospecha por haber cometido un delito. Este exministro es uno de varios funcionarios sujetos a escrutinio luego de que NABU destapara una conspiración para desviar fondos en el sector energético, supuestamente orquestada por un aliado del presidente Volodymyr Zelenskyy.

Un Fondo de Corrupción Millonario

Los investigadores revelaron que se había creado un esquema de sobornos que ascendía a 100 millones de dólares, lo que generó un gran descontento entre la población, especialmente en un contexto de cortes de energía frecuentes debido a ataques rusos.

Beneficios Personales

Se alega que Halushchenko obtuvo «beneficios personales» por las transacciones ilegales relacionadas con este caso, aumentando aún más la presión sobre el gobierno en un momento crítico.

Impacto en la Política Ucraniana

La lucha contra la corrupción ha sido un tema recurrente en Ucrania, donde la desconfianza hacia las instituciones políticas ha crecido considerablemente. Este escándalo se convierte en un nuevo desafío para el gobierno, que aspira a afianzar su relación con la Unión Europea, la cual considera la erradicación de la corrupción como un requisito fundamental para avanzar en su proceso de adhesión.

A medida que continúan las investigaciones, el futuro de Halushchenko y otros implicados se torna incierto, dejando al país en un estado de expectación ante una problemática que ha sabido afectar su desarrollo político y social.