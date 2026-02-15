Lali, Ciro y Los Persas: Un Festín Musical con Babasónicos y Franz Ferdinand

El primer día del Cosquín Rock 2026 se vivió con gran intensidad en el Aeródromo de Santa María de Punilla. Con una asistencia esperada de 120,000 personas, el clima soleado acompañó esta fiesta musical, desafiando las previsiones de lluvia.

Una Jornada de Talento y Diversidad

El evento comenzó con una impresionante variedad de artistas, desde Lali y Babasónicos hasta Ciro y Los Persas y Franz Ferdinand. La multitud se mostró multigeneracional, con veteranos que recordaban épocas doradas y jóvenes que se sumaron a la escena urbana.

Regreso Triunfal de Turf

Uno de los momentos más anticipados fue la actuación de Turf, encabezada por Joaquín Levinton. Su ingreso en una camilla, en un guiño humorístico tras un infarto sufrido meses atrás, logró una ovación desmedida del público. “La última vez que me fui de un escenario lo hice en ambulancia, y ahora volví de la misma manera”, bromeó el cantante, provocando un pogo solidario.

Duetos Memorables

El prestigioso cruce de Ciro y Los Persas con Ricardo Mollo durante la interpretación de Morella fue uno de los momentos estelares del festival. La mezcla de estilos y la energía vibrante del público crearon una atmósfera mágica.

Artistas Emergentes y Homenajes

Dillom y El Kuelgue Brillan

Durante su presentación, Dillom no dudó en hacer una broma, mencionando que eran en realidad Ciro y Los Persas, lo que generó risas entre los asistentes. En el Escenario Montaña, El Kuelgue dejó huella al colaborar con el legendario Litto Nebbia, un gesto que celebró la historia del rock argentino.

Momentos Sorprendentes

En el Escenario Sorpresa, Abel Pintos revivió el clásico Ji Ji Ji junto a Ale Kurz y Raúl Sencillez, convirtiéndose en uno de los actos más virales del día. Mientras tanto, el icónico Franz Ferdinand deslumbró con un set cargado de hits que entusiasmó a todos los presentes.

Un Show Final Espectacular

El cierre del primer día estuvo a cargo de Los Caligaris, que despidieron la jornada con una fiesta que combinó rock y cuarteto, dejando a la audiencia entusiasmada y con ganas de más.

Expectativas para el Segundo Día

El segundo día del festival promete ser igualmente emocionante, con actuaciones esperadas de Divididos, Fito Páez, Airbag, y los artistas urbanos como Trueno y YSY A. La diversidad de géneros y públicos continuará haciendo de este evento un referente cultural en Argentina.