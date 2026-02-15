Explorando el Espiritu Libertario

En un fin de semana que promete ser histórico, el Gobierno se siente en la cima de su gestión tras obtener la media sanción de reformas clave que alteran el panorama legislativo argentino.

En un giro sorpresivo, el Gobierno logró en apenas 24 horas la aprobación de dos reformas esenciales: la laboral y la del sistema penal juvenil, donde se establece la baja de la edad de imputabilidad. Normas que, hasta hace poco, parecían inamovibles.

Un Clima de Optimismo en el Oficialismo

El ambiente dentro del oficialismo es de entusiasmo, con la confianza de que ambas reformas serán ratificadas sin cambios en las cámaras revisores, antes de que el Presidente dé inicio a las sesiones ordinarias en dos semanas.

Un Juego de Poder y Concesiones

Sin embargo, esta rápida aprobación no ha estado exenta de polémicas. La mesa política liderada por Karina busca anticiparse a cualquier intento de revisión legislativa que retrase el proceso. En este contexto, el bloque PRO no tardó en criticar la exclusión de billeteras virtuales de la reforma laboral.

La Lucha entre Fintech y Bancos

La disputa entre las fintech y el sistema bancario se intensifica, luego de que el Gobierno decidiera priorizar las exigencias de las entidades bancarias. Esta decisión fue respaldada por el equipo económico liderado por Luis «Toto» Caputo.

Negociaciones y Desafíos Internos

A pesar de las concesiones, las negociaciones internas han sido complejas. Voceros del Gobierno indican que figuras como Patricia Bullrich y Diego Santilli han jugado un papel importante en acercar posturas. Las presiones externas y los intereses internos han sido cruciales en este proceso legislativo.

El Peronismo Dividido Frente al Cambio

El peronismo, en su fragmentación, ha permitido ciertas alianzas que, de otra manera, no habrían sido posibles. Algunos sectores de la CGT han encontrado un terreno común con el oficialismo, mientras otros optan por el distanciamiento, reflejado en las protestas que se desmarcan de los incidentes ocurridos frente al Congreso.

Próximos Desafíos: Educación y Legislación Ambiental

El Gobierno se prepara para abordar temas sensibles como el financiamiento universitario y la nueva ley de glaciares. Estos son algunos de los proyectos que Milei busca impulsar, a pesar de las tensiones que pueden surgir.

Implicaciones para la Corte Suprema

La posibilidad de vacantes en la Corte Suprema también está sobre la mesa. Se exploran opciones de entendimiento con el kirchnerismo para obtener los dos tercios necesarios en el Senado, aunque algunos dentro del oficialismo se muestran optimistas sobre lograrlo sin la oposición.

Realidades Complejas que Pueden Explosionar

A pesar del optimismo, el contexto económico presenta desafíos serios. La caída continua en el poder adquisitivo y la agitación social, ejemplificada por la reciente revuelta de la policía de Santa Fe, sugieren un clima tenso. La capacidad del Gobierno para manejar estas realidades podría ser decisiva en los próximos meses.

En definitiva, la actual efervescencia política en Argentina se sostiene sobre un hilo, con realidades subyacentes que alertan sobre posibles estallidos.