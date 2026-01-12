Amores y Rupturas: Tres Matrimonios, una Modelo y la Separación de Juliana Awada

El anuncio de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada sorprendió a la opinión pública este domingo, poniendo al ex presidente nuevamente en el centro de atención, esta vez por razones personales. Tras 15 años juntos y una hija en común, la pareja cierra un capítulo importante de sus vidas.

La Historia de un Amor Público y Polémico

El ex mandatario, que cumplirá 66 años en febrero, ha tenido un recorrido sentimental notable. Su primera unión fue en 1981 con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos y terminó en 1991. Este mismo año, Macri sufrió un duro golpe personal cuando su hijo Franco fue secuestrado por 12 días.

Nuevos Comienzos: De la Modelo a la Política

Después de su primer divorcio, Macri captó la atención de los medios en 1992, al comenzar una relación con la modelo Isabel Menditeguy. Se casaron en diciembre de 1994 en una fastuosa ceremonia en Los Abrojos, acompañados de un acuerdo prenupcial. A pesar de la fuerte exposición mediática, el matrimonio duró más de una década, hasta que las tensiones surgidas por su carrera en Boca Juniors llevaron a su separación en 2005.

Un Encuentro Decisivo: Juliana Awada

Durante su separación, Macri conoció a María Laura “Malala” Groba, quien se convirtió en su pareja durante cinco años y tuvo un papel destacado en sus inicios políticos. Sin embargo, fue en 2009 cuando conoció a la empresaria textil Juliana Awada, con quien contrajo matrimonio en noviembre de 2010, en una ceremonia celebrada con más de 400 invitados.

El Anuncio de la Separación

Este domingo, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que la separación fue una decisión mutua. Tras las recientes festividades, Awada compartió momentos de sus vacaciones familiares en la Patagonia en sus redes sociales, mientras que Macri planea un viaje a Europa en los próximos días.