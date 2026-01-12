Juliana Awada rompe el silencio tras su separación de Mauricio Macri

La exprimera dama ha dado un paso significativo en su vida personal al confirmar el fin de su matrimonio con Mauricio Macri. Con un emotivo mensaje en Instagram, Awada compartió su decisión y el deseo de cuidar su privacidad en este momento delicado.

Una Ruptura Amistosa en el Escenario Político

Juliana Awada eligió su cuenta de Instagram para hacer oficial su separación de Mauricio Macri, después de 15 años de convivencia. En un breve comunicado, la empresaria expresó que ambos están cerrando una etapa importante en sus vidas, resaltando la necesidad de un manejo respetuoso del proceso.

Un Mensaje de Reflexión y Respeto

En su publicación, Awada destacó que “hay procesos íntimos y personales que necesitan tiempo y cuidado”. Con un tono reflexivo, enfatizó la importancia de transitar este momento con calma, indicando un deseo de preservar su vida privada lejos de las miradas del público.

Un Cierre con Agradecimiento

Además de ratificar su separación, la empresaria también anunció un retiro temporal de sus redes sociales. Agradeció a sus seguidores por el apoyo a lo largo de los años, cerrando su mensaje con una nota afectuosa que refleja el respeto mutuo detrás de la separación.

Prioridad en el Bienestar Familiar

El entorno cercano a la expareja ha asegurado que la ruptura se ha dado en excelentes términos, priorizando siempre el bienestar de su hija, Antonia, de 14 años. Esta decisión representa un nuevo comienzo para ambos, quienes desde 2010 han vivido bajo el foco público.

Un Proceso Meditado

Según confidencias de allegados, la separación fue el resultado de un largo proceso de reflexión que comenzó tras una crisis en 2024. Desde entonces, Macri y Awada han optado por manejar su situación con discreción, enfocándose en su familia y evitando situaciones que los expongan innecesariamente.