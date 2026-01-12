Miles de zorros voladores mueren en la mayor mortandad desde los incendios en Australia

Una ola de calor extrema ha cobrado la vida de miles de murciélagos en el sureste de Australia, en uno de los eventos de mortalidad más devastadores desde los incendios de 2019-2020. La situación es alarmante y ha movilizado a voluntarios y expertos en vida silvestre.

Las altas temperaturas han causado estragos en colonias de murciélagos en Australia del Sur, Victoria y Nueva Gales del Sur, con los murciélagos de cabeza gris, considerados vulnerables, entre los más afectados. Esta tragedia ha despertado la preocupación y la acción de organizaciones de rescate.

La Devastación en los Refugios de Murciélagos

Tamsyn Hogarth, directora de la Clínica de Murciélagos Fly by Night en Melbourne, compartió que los voluntarios encontraron miles de murciélagos fallecidos en Brimbank Park y cientos más en otros refugios como Yarra Bend y Tatura. La asistencia de estos voluntarios ha sido crucial, aunque insuficiente para evitar la tragedia.

Rescate de Huérfanos y Desesperación Animal

A medida que la ola de calor avanzaba, los voluntarios también salvaron a numerosos cachorros encontrados todavía aferrados a sus madres fallecidas. «Estos huérfanos corren un inminente riesgo de morir por estrés térmico, hambruna o depredación si no reciben ayuda», enfatizó Hogarth.

Además, se han documentado numerosas muertes de adultos incapaces de soportar el calor extremo, especialmente en áreas de los refugios con escasa sombra y con temperaturas extremas.

Las Escalofriantes Estadísticas de Mortalidad

Aunque se están realizando recuentos, los investigadores estiman que entre 1,000 y 2,000 murciélagos han muerto en Australia del Sur, miles en Victoria y hasta 1,000 en Nueva Gales del Sur. Esta es la catástrofe más significativa desde el verano negro, donde más de 72,000 murciélagos perdieron la vida en eventos similares.

El Impacto del Calor Extremo

En las últimas semanas, se han registrado temperaturas superiores a 42 grados Celsius, lo que representa una amenaza mortal para los murciélagos. El profesor Justin Welbergen de la Universidad de Western Sydney destacó que tales temperaturas pueden provocar muertes masivas entre estas criaturas, que actúan como un barómetro de la salud del ecosistema.

Los Efectos en el Comportamiento Animal

Los murciélagos, en respuesta al calor extremo, exhiben comportamientos de estrés, como abanicar sus alas y desplazarse hacia áreas más frescas. Sin embargo, el golpe del calor supera su capacidad de supervivencia.

La Responsabilidad de la Comunidad

La comunidad ha sido instada a no intentar rescatar murciélagos heridos o enfermos por su cuenta. En cambio, deben contactar a organizaciones de vida silvestre que están mejor equipadas para manejar estas crisis.

Una Llamada a la Acción

Lisa Palma, CEO de Wildlife Victoria, destacó la importancia de aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias. «Eventos de calor como este pueden ser catastróficos para la fauna nativa, que no puede escapar del calor y es altamente susceptible a la deshidratación y otros males», advirtió.

La pérdida de murciélagos es una señal de alerta sobre el cambio climático y sus repercusiones en todo el ecosistema, actuando como indicadores de la salud de la vida silvestre en general.