Amparo de Diputados Contra el DNU de la SIDE

La presentación de un amparo por parte de legisladores nacionales pone en el centro del debate la reforma a la Ley Nacional de Inteligencia, generando chispas sobre la libertad y el control estatal.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón han interpuesto un amparo para declarar la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absoluta e insanable” del DNU 941/2025, que introduce reformas significativas en la Ley Nacional de Inteligencia y otorga nuevas facultades a la SIDE.

Gil Domínguez sobre el DNU: «Este es el definitivo giro hacia un modelo neofascista»

Solicitan Medidas Cautelares

“Adicionalmente, hemos pedido una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto y toda normativa relacionada”, expresó Ferraro en sus redes. El legislador de la Coalición Cívica explicó que el DNU “no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3°”.

Taiana advierte: «El DNU creará un Estado policial que controlará a opositores»

Revisión de Atribuciones

Según Ferraro, el decreto “interfiere en áreas restringidas, como la materia penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son típicamente de la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 184”.

“El Congreso puede y debe sesionar. Una cuestión así requiere deliberación, equilibrio y control. Evitar este procedimiento socava la legitimidad democrática de la norma”, concluyó Ferraro.

Compromiso con la Libertad

“Vamos a defender las libertades, que este gobierno profesa, pero que parece querer socavar”, afirmó la diputada Mónica Frade, haciendo eco del compromiso de su partido en la defensa de los derechos ciudadanos a través de su cuenta personal.