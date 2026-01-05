El cierre del dólar blue hoy, 5 de enero de 2026

Hoy, lunes 5 de enero, el mercado informal ha registrado un nuevo cierre del real brasileño que podría interesarte.

El Real en el Mercado Informal

El real blue se posicionó en $288,75 para la compra y $278,75 para la venta. Estos valores reflejan las fluctuaciones del mercado que afectan a quienes operan en la divisa brasileña.

Precios del Real Oficial

En contraste, el Banco de la Nación Argentina (BNA) indica que el real oficial se cotiza a $283,00 para la venta y $268,00 para la compra. Esta diferencia resalta las oportunidades y riesgos que enfrentan los inversores.

Valor del Real para Compras en el Exterior

El valor del real tarjeta, utilizado para transacciones en el extranjero, se refiere a un precio de $367,90 en compras, mientras que para la venta se fija en $268,00.

Cierre del Real Brasileño, 5 de enero

Más sobre el Real Brasileño

El real, símbolo R$, es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, se considera una de las divisas más robustas de América Latina y ocupa el 20° lugar entre las monedas más transaccionadas del mundo.

Los billetes del real incluyen denominaciones de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, complementados por monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, así como de un real.

Fluctuaciones en el Dólar y el Euro Blue

El dólar blue, por su parte, cerró a $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta. En comparación, el dólar oficial se estableció en $1.445,00 para la compra y $1.495,00 para la venta.

En el caso del euro blue, se reportó un cierre de $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para venta. Mientras, el< strong> euro oficial cerró a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.