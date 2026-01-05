Así será el operativo para rescatar al andinista ruso

Un montañista ruso perdió la vida cerca de la cima del Aconcagua, mientras las condiciones climáticas complican las labores de rescate del cuerpo.

El pasado domingo, Konstantin Bitiukov (55 años) sucumbió a un paro cardiorrespiratorio cuando se encontraba a poco de alcanzar la cima del Aconcagua, la montaña más alta de América, ubicada en Mendoza. Su muerte se produjo en el sector conocido como El Hombro, a 6.800 metros sobre el nivel del mar.

Primera Víctima de la Temporada

Bitiukov se convierte en la primera víctima de la actual temporada de escaladas, un período que atrae a miles de andinistas de todo el mundo, especialmente entre diciembre y enero, cuando los campamentos en Plaza de Mulas (4.300 msnm) están a su máxima capacidad.

Operativo de Rescate Complicado por el Clima

El Ministerio de Seguridad de Mendoza ha tomado cartas en el asunto, asegurando que se han realizado todas las diligencias necesarias para confirmar la causa de la muerte del escalador. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas han impedido avanzar con el rescate del cuerpo, que sigue en la montaña.

Esperando Mejoras en las Condiciones Meteorológicas

Brian Fionna, responsable de la unidad de rescate Aconcagua, informó que se espera mejorar el clima para proceder con las labores de recuperación. Tentativamente, el pronóstico indica condiciones favorables para este miércoles, lo que podría facilitar el operativo.

Más Allá del Accidente

El andinista ruso, que contaba con un guía de montaña, había contratado un seguro de rescate, que es obligatorio para todos los escaladores en el parque provincial. Este seguro cubre desde gastos de evacuación en helicóptero hasta atención médica y hospitalaria, siendo un requisito indispensable tanto para extranjeros como para argentinos desde esta temporada.

Desafíos en el Rescate

El equipo de rescate se enfrenta a desafíos importantes, ya que las rutas de alto riesgo, como el Glaciar Polaco, carecen de cobertura inmediata. El proceso de recuperación del cuerpo es complejo y puede llevar al menos un día: primero, el cuerpo es trasladado a Nido de Cóndores (5.500 msnm) mediante helicóptero y, luego en ambulancia, se transporta a Mendoza.

Tras el descenso, el cuerpo será enviado al Cuerpo Médico Forense para cumplir con todos los trámites administrativos antes de ser entregado a los familiares o a las autoridades competentes para su repatriación.