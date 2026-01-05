Primer Ministro danés advierte: Ataque de EE. UU. a aliado de la OTAN para anexionar Groenlandia sería el fin de todo

La primera ministra danesa advierte sobre las repercusiones de cualquier intento de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, destacando la importancia de la solidaridad transatlántica frente a estas amenazas.

Advertencias desde Dinamarca

En un contexto de creciente tensión internacional, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, hizo un llamado claro tras las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Groenlandia. «Cualquier intento de agresión militar hacia un país de la OTAN marcaría un quiebre en la seguridad global que hemos mantenido por más de 80 años», afirmó durante una entrevista.

Las Aspiraciones de Trump sobre Groenlandia

El mandatario estadounidense ha expresado en múltiples ocasiones su interés en la anexión de este territorio rico en minerales, especialmente en un momento en que el cambio climático abre nuevas rutas marítimas por el Ártico. «Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional», declaró Trump, generando preocupación y rechazo por parte de líderes europeos.

Respuesta Continental

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reaccionó rápidamente, instando a Trump a cesar con las insinuaciones de anexión. «Basta de presiones y fantasías. Estamos dispuestos a dialogar, pero bajo el respeto de las leyes internacionales», escribió en redes sociales.

Un Conflicto Geopolítico en Aumento

La reciente intervención militar de EE.UU. en Venezuela ha reavivado temores sobre las intenciones de Trump respecto a Groenlandia. Líderes europeos se han unido en apoyo a Dinamarca, reafirmando que «solo Dinamarca y los groenlandeses deben decidir sobre su futuro», como mencionó el primer ministro británico, Keir Starmer.

La Amenaza China-Rusa

Paralelamente, Trump ha tomado un enfoque agresivo ante el aumento de la presencia militar china y rusa en el Ártico. A medida que estas tensiones se intensifican, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China instó a Washington a «dejar de usar la supuesta amenaza china para obtener ventajas personales».

Reacciones desde Europa

La controversia en torno a Groenlandia ha provocado una ola de solidaridad en Europa. La portavoz de política exterior de la UE, Anitta Hipper, reiteró el compromiso del bloque de defender la integridad territorial de sus miembros. La unanimidad entre varias naciones, incluyendo Francia, Finlandia y Noruega, subraya la seriedad de la situación y el apoyo a Dinamarca en este momento crítico.

Un Comentario Desafiante

La tensión aumentó aún más cuando Katie Miller, asistente del expresidente Trump, publicó una imagen que mostraba a Groenlandia adornada con los colores de la bandera estadounidense, lo que fue rápidamente calificado de «irrespetuoso» por el primer ministro groenlandés. Esta situación ha llevado a Dinamarca a trabajar más estrechamente con EE.UU. para garantizar la seguridad en la región ártica, un punto clave que no debe olvidarse en medio de estos tumultos diplomáticos.