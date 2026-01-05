Sin Definiciones Aún

Con un destacable rendimiento, el equipo «aeronauta» se aferra a sus sueños de avanzar en el Torneo Regional. Sin embargo, su técnico advierte que el camino aún tiene tramos por recorrer.

Jorge Newbery celebró una clara victoria por 3 a 0 en el partido de ida contra Deportivo Villalonga, consolidando así sus aspiraciones en el Torneo Regional. Pese al resultado favorable, el director técnico, Hugo Barrientos, enfatizó que «aún no hay nada decidido».

Destacada Solidez Defensiva

El entrenador Barrientos destacó la fortaleza del equipo, resaltando el trabajo en conjunto y la amplitud del plantel, elementos claves para afrontar los desafíos venideros. “Tuvimos un desempeño equilibrado, y aunque el primer tiempo no mostró en el marcador lo que ocurrió en el campo, el equipo supo controlar un partido reñido”, comentó.

La Clave: Mantener la Concentración

El técnico también enfatizó la importancia de mantener un orden defensivo, señalando que el equipo ha recibido muy pocas oportunidades de gol en contra. Barrientos resaltó el compromiso de sus delanteros en la presión y la recuperación del balón, asegurando que “se defiende desde la intensidad”.

Preparación Continua y Compromiso

Tras el paréntesis de fiestas, Barrientos mencionó que el plantel no bajó la guardia y se entrenó desde el 1 de enero. “No podemos darnos el lujo de ceder, es fundamental mantener la mentalidad de trabajo y compromiso”, afirmó, reafirmando la intención de seguir avanzando en el torneo.

Expectativas Altas para la Revancha

En relación al partido de vuelta, el técnico subrayó que cada paso debe darse con cautela: “No podemos pensar en el siguiente partido hasta que este enfrentamiento esté completamente resuelto”, sentenció. Con estas declaraciones, Barrientos dejó claro que Jorge Newbery avanza con paso firme y grandes expectativas de cara al futuro.