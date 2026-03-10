Ampliación de La Bombonera: El ambicioso plan para llevar a Boca a 80,000 espectadores

La emblemática cancha de Boca Juniors se prepara para una transformación que promete revolucionar la experiencia del hincha. Con planes en marcha, la Bombonera prevé aumentar su capacidad y mejorar sus instalaciones.

Después de años de especulaciones, la tan esperada renovación de la Bombonera finalmente se materializa. La directiva de Boca Juniors, liderada por Juan Román Riquelme, ha anunciado una ambiciosa ampliación que podría llevar la capacidad del estadio de 57,000 a 67,000 espectadores.

Detalles de la Ampliación

El proyecto central incluye la construcción de una cuarta bandeja, que añadiría 6,000 nuevos asientos en la sección de plateas. Además, se reconfigurará el sector K para aprovechar mejor el espacio y aumentar la capacidad general del estadio.

Colaboración Con Ferrosur

Para llevar a cabo estas modificaciones, Boca ha establecido contacto con Ferrosur, la empresa responsable del ferrocarril cercano a la Bombonera. Se requiere su aprobación, junto con la de la CNRT, para instalar columnas que soportarán 18 ascensores, facilitando así el acceso a los niveles superiores del estadio.

Inicio de Obras y Planificación

Las obras están programadas para iniciarse en junio, tras la finalización del torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club busca evitar mudanzas durante el proceso de remodelación, asegurando que los partidos se puedan seguir disputando en su hogar tradicional.

Transformaciones Estructurales Importantes

La ampliación implica también cambios significativos en la estructura. Se prevé desplazar el campo de juego cuatro metros hacia las plateas, reducir la platea L y construir un túnel para los equipos, además de modificar la ubicación de los bancos de suplentes. Los palcos levantados en 1995 serán demolidos para dar paso a nuevos sectores de plateas, lo que llevaría la capacidad total del estadio a 80,000 espectadores.

Proyectos Comerciales en Curso

La última noticia relevante sobre la Bombonera se dio en octubre de 2025, cuando se aprobó la instalación de un Hard Rock Café en el estadio. Esta concesión permitirá transformar la histórica confitería en un moderno restaurante, mejorando los servicios para los aficionados.

Compromiso con la Historia

Juan Román Riquelme se ha comprometido a conservar la esencia de la Bombonera. A pesar de las propuestas para construir un nuevo estadio, Riquelme ha reiterado su deseo de expandir y mejorar la actual infraestructura en lugar de mudarse a un nuevo estadio. Su enfoque es claro: maximizar el espacio en el lugar que ha sido el corazón del club durante décadas.

Una Visión a Futuro

La dirección estratégica del club, respaldada por Riquelme, promete transformar la Bombonera en un ícono aún más grande del fútbol argentino. Este proyecto no solo busca satisfacer la demanda de los hinchas, sino también constituirse como una pieza clave en el futuro del club, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.