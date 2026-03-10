Meta se prepara para crear sus propios chips para entrenar modelos de IA del futuro

Título: Meta Revoluciona la IA: Chips Personalizados para un Futuro Eficiente

Bajada: La compañía de redes sociales avanza en la creación de chips a medida para potenciar sus modelos de inteligencia artificial, buscando independencia tecnológica y mayor rendimiento.

Meta, el gigante de las redes sociales, se embarca en una innovadora estrategia de desarrollo de chips personalizados, diseñada específicamente para mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Este movimiento tiene como fin potenciar la eficiencia de sus sistemas mientras reduce la dependencia de proveedores externos.

09.03.2026 • 15:00hs • Tecnología 4.0

Durante una reciente conferencia organizada por Morgan Stanley, Susan Li, directora financiera de Meta, anunció que la empresa está intensificando el uso de silicio propio en sus centros de datos para diversas tareas relacionadas con la inteligencia artificial. Esta iniciativa no solo apunta a aumentar la eficiencia, sino también a adaptar los chips a las necesidades específicas de la empresa.

Meta ya utiliza procesadores diseñados internamente para ciertas operaciones, especialmente en la clasificación de contenido y sistemas de recomendación. Estos sistemas son fundamentales para el análisis de grandes volúmenes de datos y para personalizar la experiencia de los usuarios en sus plataformas.

Meta apuesta por la fabricación de chips de inteligencia artificial (IA)

Meta y su ambición en el ámbito de la inteligencia artificial

La compañía busca consolidar su liderazgo en el sector de la IA mediante el desarrollo de chips específicos que faciliten el entrenamiento de modelos intelectuales avanzados, tarea que requiere una notable capacidad de procesamiento.

Siendo una de las principales operadoras de centros de datos especializados en inteligencia artificial, Meta necesita de una infraestructura robusta para la ejecución de sus algoritmos, vitales para su negocio. A pesar de su progreso en el sector del hardware, la empresa también mantiene colaboraciones con líderes del mercado, como Nvidia y AMD, para optimizar su tecnología.

Susan Li señaló que la estrategia de la compañía consiste en combinar distintos tipos de procesadores, dependiendo de la carga de trabajo específica. En este esquema, algunas tareas utilizarán hardware de terceros, mientras que otras serán ejecutadas por los chips diseñados por Meta, lo que podría traducirse en un mejor rendimiento y reducción de costos a largo plazo.