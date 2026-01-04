Amplio rechazo al golpe, con apoyo de organismos de DDHH

Una multitudinaria marcha organizada por partidos de izquierda y organismos de derechos humanos expresó su rechazo a la intervención militar en Venezuela, impulsada por el presidente de EE.UU., Donald Trump. La manifestación tuvo lugar frente a la embajada estadounidense en Palermo, Buenos Aires.

Los asistentes levantaron un fuerte grito de unidad bajo la consigna principal: “Fuera yanquis de Venezuela y América Latina”. Esta movilización se produjo apenas dos horas después de que miles de venezolanos residentes en Argentina se congregaran en el Obelisco para celebrar el fin del régimen de Nicolás Maduro.

Rechazo a la agresión imperialista

Entre los grupos que se unieron a la protesta estaban el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente de Izquierda (FIT) y la Liga Internacional Socialista (LIS). Desde Plaza Italia, los manifestantes marcharon hacia el Palacio Bosch, denunciando la intervención como una “agresión imperialista” que vulnera la soberanía venezolana. La policía estableció un amplio operativo, vallando la zona para controlar la situación.

Organismos de derechos humanos se suman al reclamo

Los organismos de derechos humanos también alzaron su voz en contra de la intervención. En un comunicado conjunto, solicitaron el “inmediato retiro de las fuerzas militares estadounidenses” y la liberación de Nicolás Maduro. “La intervención injerencista pone en grave riesgo la paz de toda la región”, advirtieron, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con urgencia en pos de la paz en Venezuela.

Firmaron el comunicado varias organizaciones, entre ellas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, reafirmando su compromiso con la soberanía del país sudamericano y denunciando las consecuencias de la intervención militar.