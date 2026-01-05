Expensas de Edificios Premium: ¿Cuánto Pagan los Propietarios?

Las expensas en los edificios premium de la capital argentina están en constante aumento, reflejando el precio que hay que pagar por los lujosos amenities y la seguridad. Este fenómeno se ha vuelto un elemento crucial a la hora de elegir un nuevo hogar.

En la búsqueda de un departamento en Buenos Aires, optar por un edificio con amenities ya no es solo un deseo, sino una necesidad que muchos consideran al mudarse. Desde gimnasios hasta microcines, estos espacios buscan ofrecer todo lo necesario para disfrutar sin salir. Sin embargo, el inconveniente llega cuando abres la liquidación mensual, ya que el lujo tiene un alto costo, especialmente en zonas exclusivas.

Incremento de las Expensas en CABA

Recientemente, se registró que la expensa promedio en noviembre alcanzó los $313.179, lo que representa un 3,3% más en comparación a octubre, donde fue de $303.108. Este análisis, realizado por ConsorcioAbierto, abarca 13.000 consorcios. Aún más relevante es el aumento interanual del 31,1%, dado que el promedio de expensas en noviembre de 2024 era de $238.957.

Diferenciales en Edificios de Alta Categoría

Las expensas no son iguales en todos los edificios. Vivir en un lugar con amenities de lujo implica asumir costos más elevados, especialmente en aquellos que cuentan con servicios exclusivos y un número reducido de unidades. Según Octopus Proptech, “en edificios de alta gama con seguridad las expensas son noticeably higher”.

El Peso de la Seguridad

La seguridad se vuelve un factor decisivo en la liquidación mensual. De acuerdo con Octopus, este rubro representa cerca del 40% del total de la expensa, incluyendo vigilancia privada y personal de seguridad disponible las 24 horas.

Los amenities en edificios de lujo incrementan significativamente las expensas

Áreas con las Expensas Más Altas

Según un informe de una plataforma de gestión de consorcios, el 3,91% de los propietarios paga más de un millón de pesos en expensas. Las zonas más afectadas son Recoleta, Belgrano y Palermo, donde la ubicación y los servicios lujosos llevan estos costos a niveles elevados.

Recoleta, Belgrano y Palermo, las áreas con expensas más altas

Conclusiones sobre el Lujo y el Costo de Vida

Los edificios de alta gama no solo ofrecen servicios y confort, sino que también exigen una responsabilidad económica mensual. En el contexto actual, el lujo implica un gasto continuo, convirtiéndose en un aspecto fundamental para quienes eligen vivir en estas exclusivas construcciones.