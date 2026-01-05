Silenciosa marcha en Crans-Montana por las víctimas de incendios

Conmoción en los Alpes Suizos: Miles Rinden Homenaje a Víctimas de Incendio en Crans-Montana

El trágico encendido del Bar Le Constellation en la víspera de Año Nuevo deja huellas imborrables en la comunidad suiza, que se unió este domingo para recordar a los que perdieron la vida y a los heridos.

Un Acto de Recuerdo y Solidaridad

Este domingo, cientos de personas se congregaron en el encantador resort alpino de Crans-Montana para participar de una emotiva misa en memoria de las víctimas del devastador incendio. El evento tuvo lugar en la pintoresca Chapelle Saint-Christophe, donde la comunidad se unió en un acto de solidaridad y reflexión.

Un Recorrido Silencioso hacia el Lugar de la Tragedia

Tras la misa, los asistentes llevaron a cabo una procesión silenciosa hasta el lugar donde se erige el bar Le Constellation, el escenario del incendio que cobró la vida de 40 personas y dejó a 119 heridos, muchos de ellos jóvenes. En el sitio, los dolientes depositaron flores y encendieron velas, creando un emotivo altar en memoria de los fallecidos.

Palabras de Esperanza y Aflicción

Durante la ceremonia, los líderes religiosos expresaron su profunda preocupación por el sufrimiento y la incertidumbre que enfrentan las familias y amigos de las víctimas. En sus discursos, se enfatizó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de dolor, recordando que la comunidad se fortalece en la adversidad.