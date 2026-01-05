Trágico choque frontal en Entre Ríos: tres fallecidos

Un choque frontal en la Ruta 20 dejó un saldo trágico de tres muertes y varios heridos este domingo a la madrugada en Entre Ríos.

Detalles del Accidente

A las 4:30 de la mañana, un violento choque entre un Fiat Palio y un Volkswagen Surán causó la muerte instantánea de un joven de 18 años y dos mujeres de 32 y 79 años. Los heridos fueron transportados a centros médicos con pronósticos reservados.

Contexto de la Colisión

Las circunstancias del accidente aún se encuentran bajo investigación, aunque las imágenes del siniestro indican que el impacto fue devastador, dejando ambos vehículos casi irreconocibles. El incidente ocurrió a aproximadamente 500 metros del acceso Gilbert, en un tramo recto de la ruta, lo que sugiere que uno de los autos pudo haber cambiado de carril de manera imprudente.

Victimas y Rescates

Entre los ocupantes del Fiat Palio, viajaban tres jóvenes. Rescatado por bomberos de entre los hierros, el joven de 18 años es la víctima fatal confirmada. Sus dos acompañantes, de 16 y 17 años, fueron trasladadas a hospitales cercanos.

El Volkswagen Surán y sus Ocupantes

En el Volkswagen Surán, viajaban igual número de pasajeros. El conductor, de 39 años, recibió asistencia médica urgente, mientras que dos mujeres, una de 32 y otra de 39, perdieron la vida en el choque. Hasta el momento, no se ha confirmado si estaban utilizando cinturones de seguridad al momento del impacto.

Investigación en Curso

Agentes de la policía provincial, junto a personal de criminalística, están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. Entre las hipótesis se destacan la imprudencia al volante o las condiciones de visibilidad en el momento del incidente.