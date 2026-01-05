¡Nuevos episodios de ‘Machos Alfa’ lideran los estrenos en streaming esta semana!

En la primera semana de enero, las plataformas de streaming se llenan de emocionantes estrenos. Entre ellos, la serie argentina "El tiempo de las moscas", protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, ya está disponible en Netflix desde el 1° de enero.

Estrenos Destacados del 5 al 11 de enero

¿Qué novedades llegan a las plataformas de streaming esta semana? A continuación, te presentamos los lanzamientos más esperados.

Regreso de una Serie Española Impactante

Desde el viernes, Netflix presenta la cuarta temporada de una aclamada serie española. Cuatro amigos exploran temas como la masculinidad, la paternidad y el amor en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, esta comedia cuenta con las actuaciones de Fernando Gil y María Hervás, entre otros.

Desafíos en el Sector Salud

Disney+ lanzó la segunda temporada de la serie protagonizada por Noah Wyle. Esta dramatización realista narra las dificultades que enfrentan los trabajadores de la salud en un hospital de Pittsburgh. Acompañan a Wyle actores como Patrick Ball y Katherine LaNasa.

Un Viaje al Londres del Siglo XIX

También desde el viernes en Netflix, descubre la segunda temporada de una serie que sumerge al espectador en el oscuro mundo del boxeo en el East End de Londres en los años 1880, creada por Steven Knight. Con un elenco que incluye a Malachi Kirby y Erin Doherty, esta producción promete atrapar a los aficionados a la historia.

Suspense en una Nueva Miniserie

El jueves se estrena una miniserie estadounidense de suspenso, adaptación de la novela de Alice Feeney. Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, la historia sigue a un detective y una periodista que, aunque distanciados, intentan resolver un asesinato por su cuenta.

Una Amistad que Podría Ser Amor

Desde el viernes, Netflix también presenta «Gente que conocemos en vacaciones». Esta comedia, basada en la novela de Emily Henry, sigue a Poppy y Alex, amigos con personalidades opuestas que comienzan a cuestionar su relación después de varios años de viajes juntos. Están protagonizados por Emily Bader y Tom Blyth.

Premios Oscar y Éxito en Cines

Finalmente, la plataforma añade a su catálogo la película ganadora de siete estatuillas en los Premios Oscar 2024. La historia se centra en el físico J. Robert Oppenheimer y su papel en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, explorando momentos decisivos de su vida.