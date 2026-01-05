Argentina frena condena de la CELAC a EE.UU. por arresto de Maduro

La reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por Gustavo Petro, culminó sin lograr una declaración unánime sobre la captura de Nicolás Maduro, debido a la oposición firme de Argentina y otros países.

La cumbre virtual, que reunió a ministros y representantes diplomáticos de los 33 países miembros, tenía como objetivo establecer una postura crítica frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sin embargo, las diferencias profundas entre las naciones latinoamericanas impidieron cualquier tipo de consenso.

Rol protagónico de Argentina en la disidencia

Argentina, encabezada por su canciller Pablo Quirno, fue clave en la imposibilidad de emitir un comunicado condenatorio. Junto a Paraguay, Perú, Bolivia y otros, se opuso a la unificación del bloque, enviando delegaciones de bajo nivel a la convocatoria de Petro, respaldada por gobiernos del ALBA como Cuba y Nicaragua.

Opiniones contrapuestas en la región

Previo a la reunión, varios países, incluyendo Colombia, Brasil y México, manifestaron su rechazo a las acciones militares ordenadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que llevaron a la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente en Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico.

Una división marcada

A pesar de la oposición, Argentina y otros países comenzaron a delinear un comunicado alternativo que aplaudía las acciones de Washington, considerando la captura de Maduro como un elemento crucial frente a un régimen señalado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.

El contexto político en Chile y Honduras

Estas diferencias también se reflejan en la política interna de varios países. En Chile, el presidente Gabriel Boric criticó las acciones estadounidenses, mientras su sucesor electo, José Antonio Kast, celebró la detención de Maduro. Un fenómeno similar se vive en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro condenó el arresto, en tanto que el partido de su sucesor apoyó la intervención como un avance hacia la libertad.

Desafíos en Mercosur

La fractura regional ya había quedado evidente en la última cumbre del Mercosur, donde el presidente brasileño Lula da Silva rechazó cualquier intervención militar en Venezuela, mientras que el argentino Javier Milei mostró apoyo a la estrategia de Trump.

Durante el encuentro de CELAC, varios cancilleres, incluidos representantes de Cuba y Nicaragua, criticaron la intervención estadounidense. No obstante, enfrentaron la resistencia de aquellos países que cuestionan la legitimidad del gobierno venezolano, consolidando así el alineamiento de Argentina con Washington en un tema tan delicado para la agenda regional.