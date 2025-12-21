Ana Obregón se defiende tras su conexión con Epstein: ‘Parece que atraigo polémicas’

Título: Ana Obregón: Su lucha contra el cáncer infantil y la polémica con Epstein

Bajada: En un conmovedor evento benéfico, Ana Obregón comparte su alivio ante el diagnóstico de su hijo y reafirma su compromiso con la investigación del cáncer infantil, mientras enfrenta controversias sobre su pasado.

Durante un reciente evento organizado por la Fundación Aless Lequio, Ana Obregón reveló su alivio tras conocer que el sarcoma de Ewing que padeció su hijo no tiene un componente hereditario. Para la presentadora española, esta noticia llega como un rayo de esperanza durante las festividades navideñas, permitiéndole centrarse en su legado familiar y en la misión filantrópica de su fundación.

Compromiso con la lucha contra el cáncer infantil

En el mismo acto, Obregón destacó la importancia de la investigación en el tratamiento del cáncer infantil y anunció una generosa donación al doctor Joseph More Roma, destinada a avanzar en los estudios sobre el sarcoma de Ewing. Su voz resonó con pasión mientras defendía el trabajo solidario de su fundación, que intenta reunir fondos en medio de una escasez de financiamiento público en España.

Polémica con Jeffrey Epstein

La presentación de Obregón coincidió con la controversia surgida por un reportaje de The New York Times que alude a sus supuestos vínculos pasados con Jeffrey Epstein. Aunque la presentadora reconoció haber tenido una breve amistad con Epstein, enfatizó que su relación nunca fue más allá de lo platónico y desestimó cualquier insinuación de complicidad con su fortuna.

Frustración por el enfoque mediático

Obregón expresó su descontento con la atención que se ha dado a su pasado y destacó su deseo de que los medios informen sobre sus esfuerzos filantrópicos, en lugar de centrarse en historias de hace décadas. “Prefiero que hablen de cómo, junto a Alessandro Lequio, estamos ayudando a otros”, afirmó visiblemente molesta.

La Navidad y su nueva razón de ser

Refiriéndose a su entorno personal, Ana Obregón consideró que la llegada de su nieta Ana Sandra ha renovado su perspectiva de vida. La pequeña, con su intensa personalidad, le recuerda a su hijo, lo que la motiva a disfrutar de cada momento con ella. Obregón ha decidido priorizar su familia sobre compromisos laborales, enfatizando la importancia de estar presente en la vida de su nieta.

Dedicación total a la fundación y la familia

Al reflexionar sobre su estado emocional y afectivo, declaró que no está buscando nuevas relaciones sentimentales. En cambio, su enfoque está en el bienestar de su nieta y el avance de su fundación. “He dedicado toda mi energía a estas dos prioridades”, comentó, mostrando su firme decisión de permanecer alejada de nuevas complicaciones en el ámbito amoroso.

Un deseo de futuro esperanzador

Finalmente, Obregón compartió sus aspiraciones para el año 2026, deseando salud para ella y su nieta, así como avances significativos en la investigación médica para mejorar las vidas de los niños afectados por el sarcoma de Ewing. Agradeció a quienes han apoyado su causa y reiteró que la noticia sobre la ausencia de un componente hereditario en la enfermedad de su hijo ha sido un regalo invaluable en estas fiestas.