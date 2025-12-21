Ranking de CEDEAR y Acciones Recomendadas por Expertos

Los ahorristas argentinos ya no necesitan ser millonarios para diversificar sus inversiones de forma global. Los CEDEARs se han convertido en la opción más accesible para dolarizar carteras sin salir del país.

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentinos) son la puerta de entrada para que los inversores locales participen en el mercado internacional. Con este instrumento, es posible obtener ganancias a partir de tres frentes:

Opciones de Ganancia a través de CEDEARs

Fluctuaciones de Precios Exteriores: Aprovechar la variación de acciones internacionales.

Aprovechar la variación de acciones internacionales. Tipo de Cambio Beneficioso: Beneficiarse de la evolución del tipo de cambio financiero.

Beneficiarse de la evolución del tipo de cambio financiero. Dividendos Atractivos: Recibir dividendos de grandes compañías.

Contrario a lo que muchos piensan, acceder a estos activos es sencillo. Se pueden adquirir tanto en pesos como en dólares, con montos bajos. Por ejemplo, se pueden comprar CEDEARs de:

Telefónica a $776

NIO a $1.892

Shopify a $2.404

Movimientos en el Mercado: Noviembre en Perspectiva

Noviembre marcó un cambio significativo en las preferencias de inversión locales. Aunque las acciones tradicionales continúan siendo populares, los inversores comenzaron a explorar sectores previamente ignorados, como la minería y la energía, impulsados por la expectativa de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

Acciones que Marcan Tendencia

Entre los nombres destacados se encuentran:

Meta

Mercado Libre

Vista

Palantir

Tesla

Nvidia

Google

La variación porcentual de los CEDEAR se calcula en función de las cotizaciones de cierre en pesos desde el 31 de octubre al 30 de noviembre.

El Atractivo de los CEDEARs: ¿Cómo Invertir?

Desde Balanz, destacan que los CEDEARs representan una acción extranjera cotizada en dólares, sin la necesidad de abrir cuentas en el extranjero. Entre sus ventajas, se encuentran:

Sin barreras de entrada: Permiten a cualquier inversor participar del mercado internacional.

Permiten a cualquier inversor participar del mercado internacional. Montos Accesibles: Posibilidad de compra con cantidades bajas, ajustándose a los ratios de conversión.

Posibilidad de compra con cantidades bajas, ajustándose a los ratios de conversión. Doble Protección: Aguardan contra la devaluación, ya que su valor en pesos se ajusta al dólar financiero.

Consejos Antes de Invertir

Expertos sugieren tener en cuenta:

Liquidez: Investigar sobre la facilidad de operación de cada CEDEAR.

Investigar sobre la facilidad de operación de cada CEDEAR. Ratio de Conversión: Es crucial entender cuántos CEDEAR equivalen a una acción en el exterior.

Es crucial entender cuántos CEDEAR equivalen a una acción en el exterior. Diversificación: Evitar concentrar inversiones en un solo sector para reducir riesgos.

Inteligencia Artificial: El Futuro de las Grandes Tecnológicas

Desde Balanz, Matías Mininni observa que el mercado está reconsiderando a las grandes empresas tecnológicas. En particular, Meta está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, buscando mejorar su eficiencia operativa.

Por su parte, Tesla centra su futuro en la conducción autónoma y en el desarrollo de su robot Optimus, buscando diversificar sus fuentes de ingresos más allá del hardware.

Opciones Locales: El Trío Potente Argentino

Christian Ranallo, de Ranallo Advisors, destaca los CEDEARs de Vista, Mercado Libre, y Bitfarms como los más prometedores en el mercado argentino. Vista se presenta como una opción viable en Vaca Muerta, aunque está sujeta a la volatilidad de los precios del petróleo.

Defensivos vs. Crecimiento: Estrategias para Cada Inversor

Eric Paniagua, economista de Dekadrak Venture Capital, aconseja variar las inversiones. Para aquellos que prefieren moderación, se recomienda evitar la volatilidad asociada a la tecnología e invertir en sectores más estables como salud y alimentación.

Construyendo la Cartera Ideal según tu Perfil

Los especialistas sugieren configuraciones de cartera personalizadas:

Conservador: Focalizar en activos seguros como el ETF del S&P 500 y empresas con historial de dividendos.

Focalizar en activos seguros como el ETF del S&P 500 y empresas con historial de dividendos. Moderado: Combinar ETF de Mercados Emergentes con acciones sólidas como Meta o Vista Energy.

Combinar ETF de Mercados Emergentes con acciones sólidas como Meta o Vista Energy. Agresivo: Invertir en acciones de alto crecimiento, como Tesla y Nvidia.

La rotación hacia empresas de baja capitalización se ha vuelto atractiva, especialmente con la posibilidad de recortes de tasas. Sin embargo, no está exenta de riesgos, y los inversores deben estar preparados para cualquier cambio en la inflación.