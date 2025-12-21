Investigación sobre una American Express utilizada para seguros de 54 autos y gastos de mansión en Pilar

Escándalo en Pilar: La Tarjeta que Revela el Dinero Oscuro de Luciano Pantano

Una tarjeta de crédito se ha convertido en la pieza central de una investigación que podría destapar un complejo entramado de corrupción y lavado de dinero en el corazón del fútbol argentino. Luciano Pantano, un monotributista acusado de mantener un estilo de vida ostentoso, es el foco de atención.

Las autoridades están rastreando el origen de los fondos que permiten a Pantano sostener su lujosa mansión en Villa Rosa, sus dos residencias en el exclusivo country Ayres de Pilar, una impresionante colección de 54 automóviles de lujo y más de 50 caballos de salto, así como otras razas exóticas. La justicia busca determinar la fuente de financiamiento de su tarjeta American Express, clave en este rompecabezas.

Investigación Judicial en Marcha

La tarjeta fue utilizada para abonar los seguros de los vehículos confiscados en el garaje de la residencia asociada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Según informes exhaustivos de más de 2000 páginas, recibidos recientemente, el juez Marcelo Aguinsky está profundizando en el caso.

Autos de Lujo a Nombre de una Empresa

El Registro de la Propiedad Automotor ha confirmado que los documentos de todos los vehículos, incluidos varios Porsche, están a nombre de Real Central, la empresa que dirige Pantano. Este vínculo forma parte de una red más amplia de sociedades anónimas que intercambian acciones y en la cual Toviggino ha tenido participación.

Tarjetas Canceladas Antes del Escándalo

Las tres tarjetas asociadas a los Porsche, propiedad del hijo del dirigente del fútbol de Santiago del Estero, fueron canceladas antes de que el escándalo estallara. Como resultado, el juez ha solicitado informes detallados sobre cada automóvil involucrado.

Una Investigación que No Se Detiene

Aguinsky está decidido a continuar trabajando durante la feria judicial de enero, a menos que la Cámara en lo Penal Económico decida transferir el caso a un juez federal de Zárate-Campana por razones jurisdiccionales.

Pantano Prepara su Defensa

El abogado de Pantano, Martín Mora, planea presentar un descargo por escrito en los próximos días. Sin embargo, la investigación avanza, enfocándose en la proveniencia del dinero. Si Pantano y su madre no pueden justificar sus bienes, serán citados a declarar como sospechosos.

Múltiples Vías de Efectivo en el Punto de Mira

Las pruebas revelan que Pantano, además de sus propiedades, realiza pagos en efectivo para las expensas y utiliza Mercado Pago para transacciones municipales. Los investigadores comenzarán a cruzar datos sobre quiénes accedieron a sus residencias a partir del lunes próximo.

Evasión Impositiva y Lavado de Dinero

Pantano y su madre son investigados por evasión fiscal y lavado de dinero. Para llevar adelante la acusación, será fundamental determinar el origen de los fondos, ya sean de actividades ilegales o sobornos en la AFA.

Una Primera Etapa de Investigación

Aguinsky ha delineado su estrategia investigativa en etapas, comenzando con un análisis de los gastos personales, las propiedades y los viajes realizados por Pantano. La situación se complica al no justificarse la riqueza acumulada.

Declaraciones y Testigos Clave

En una conferencia de prensa, el abogado de Pantano argumentó que su cliente había declarado 1.8 millones de dólares en el blanqueo que impulsó el ex presidente Alberto Fernández. Sin embargo, se corre el rumor en tribunales de que se presentaría un testigo que alegará transferencias de dinero en efectivo para sufragar estos gastos.

Inconsistencias en la Compra de la Mansión